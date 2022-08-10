росіяни говорять на окупованих територіях, що "Україну поділили й там обігу злотий"

На окупованих територіях почили поширювати фейк про те, що нібито "Україну вже поділили". Окрім цього, переконують, що в магазинах західних областей можна розраховуватися злотими.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони 10 серпня. Там також звернулися до всіх жителів, які перебувають на тимчасово захоплених ворогом територіях.

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Як саме поширюють фейк росіян

Наша розвідка встановила, що керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку та вже почало цим займатися. Там проводять збори та бесіди з персоналом, де й поширюють цинічну брехню.

Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від росії немає куди тікати. Україна не та, якою була,

– говорять окупанти жителям Мелітополя.

Які цілі поширення фейку окупантів

Наша розвідка встановила, що пропагандистська кампанія на окупованих територіях має на меті підрив морально-психологічної стійкості українсько-налаштованого населення. Передусім все зводиться до двох наративів, які хочуть прищепити людям:

не варто вірити українській владі;

звільнення з-під окупації неможливе

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У ГУР закликали всіх мешканців окупованих територій пам'ятати: всі українські землі будуть обов'язково звільнені. Україна залишиться неподільною та унітарною державою, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.