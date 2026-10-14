Без світла, газу і води: на окупованих територіях Запоріжжя катастрофа із комунальними послугами

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти довели ситуацію до комунального колапсу. Люди тривалий час сидять без світла та води. Є проблеми з газом.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, проблеми виникають як у Мелітополі, так і на решті територій.

Яка ситуація на окупованих територіях Запоріжжя?

Як наголосив кореспондент, окупанти знову повідомили про відключення газу в Мелітополі. Через відсутність електроенергії росіяни намагаються протягнути газові труби до своїх газових мобільних електростанцій. Так вони хочуть забезпечити свої підрозділи електрикою. Сили оборони атакують ці об'єкти.

Паралельно в окупантів виникли проблеми з водою в Енергодарі. Там припинили її подачу, а про терміни відновлення взагалі нічого не повідомляють. Місцеві жителі живуть у жахливих умовах.

Одна з місцевих жительок повідомила, що електрику подавали на дві години з 12 дня. Сидять без світла та води. Тепер ще й проблеми з газом почалися. Інша повідомила, що кожні два тижні привозять генератор, щоб запустити насоси для подачі води. З кранів тече іржава вода. Також немає світла, газу. Ні приготувати їжу, ні випрати нічого не вдається,

– розповів кореспондент.

Яка ситуація на окупованих територіях Запоріжжя: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 10 жовтня Росія вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю. Один з КАБів влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 20 людей, а ще десятки зазнали поранень.