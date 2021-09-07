На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті

7 вересня 2021 , 03:00
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

На території окупованої Росією частини Луганської області на одній із шахт сталася трагедія. Там обірвався трос ліфта, через що загинули 9 гірників.

За інформацію джерела інформаційного агентства, це сталося 6 вересня на шахті "Червоний партизан" у місті Червонопартизанськ. Всього у ліфті на момент аварії було 25 людей.

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Аварія на Шахті "Червоний партизан": усе, що відомо

  • Аварія зі смертельними наслідками сталася ввечері 6 вересня у Луганській області (на окупованій росіянами частині у місті Червонопартизанськ).
  • За попередніми даними, у шахті "Червоний партизан" обірвався трос, який тримав кліть ліфта. Це призвело до загибелі щонайменше 9 людей.
  • Загалом у ліфті під час аварії було приблизно 25 людей. На жаль, наразі невідомо, у якому стані решта – окрім тих, хто загинув. ТАСС пише тільки, що "гірників намагаються деблокувати".
Довідка: шахта "Червоний партизан" – найсхідніше вугледобувне підприємство України. Раніше входило в систему ДТЕК Ріната Ахметова. Утім, з 2014 року шахту контролюють проросійські бойовики, оголосивши її "державною".

Зверніть увагу – схожа ситуація склалася у Волинській області на початку квітня 2021 року:

  • ​На шахті № 9 "Нововолинська" впав ліфт із шахтарями
  • Інцидент призвів до травмування 9 людей, та, на щастя, ніхто не загинув.
Автор: Олесь Друкач