На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті
7 вересня 2021 , 03:00Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
На території окупованої Росією частини Луганської області на одній із шахт сталася трагедія. Там обірвався трос ліфта, через що загинули 9 гірників.
За інформацію джерела інформаційного агентства, це сталося 6 вересня на шахті "Червоний партизан" у місті Червонопартизанськ. Всього у ліфті на момент аварії було 25 людей.
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Аварія на Шахті "Червоний партизан": усе, що відомо
- Аварія зі смертельними наслідками сталася ввечері 6 вересня у Луганській області (на окупованій росіянами частині у місті Червонопартизанськ).
- За попередніми даними, у шахті "Червоний партизан" обірвався трос, який тримав кліть ліфта. Це призвело до загибелі щонайменше 9 людей.
- Загалом у ліфті під час аварії було приблизно 25 людей. На жаль, наразі невідомо, у якому стані решта – окрім тих, хто загинув. ТАСС пише тільки, що "гірників намагаються деблокувати".
Зверніть увагу – схожа ситуація склалася у Волинській області на початку квітня 2021 року:
- На шахті № 9 "Нововолинська" впав ліфт із шахтарями
- Інцидент призвів до травмування 9 людей, та, на щастя, ніхто не загинув.