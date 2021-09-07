На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті

На території окупованої Росією частини Луганської області на одній із шахт сталася трагедія. Там обірвався трос ліфта, через що загинули 9 гірників.

За інформацію джерела інформаційного агентства, це сталося 6 вересня на шахті "Червоний партизан" у місті Червонопартизанськ. Всього у ліфті на момент аварії було 25 людей.

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Аварія на Шахті "Червоний партизан": усе, що відомо

Аварія зі смертельними наслідками сталася ввечері 6 вересня у Луганській області (на окупованій росіянами частині у місті Червонопартизанськ).

частині у місті Червонопартизанськ). За попередніми даними, у шахті "Червоний партизан " обірвався трос, який тримав кліть ліфта. Це призвело до загибелі щонайменше 9 людей.

" обірвався трос, який тримав кліть ліфта. Це призвело до загибелі щонайменше 9 людей. Загалом у ліфті під час аварії було приблизно 25 людей. На жаль, наразі невідомо, у якому стані решта – окрім тих, хто загинув. ТАСС пише тільки, що "гірників намагаються деблокувати".

шахта "Червоний партизан" – найсхідніше вугледобувне підприємство України. Раніше входило в систему ДТЕК Ріната Ахметова. Утім, з 2014 року шахту контролюють проросійські бойовики, оголосивши її "державною".

Зверніть увагу – схожа ситуація склалася у Волинській області на початку квітня 2021 року: