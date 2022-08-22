На окупованій Луганщині росіяни планують "загальну мобілізацію": готуються шукати дезертирів

Окупанти на території квазіреспубліки "лнр" намагаються провести загальну мобілізацію та проводять пошук росіян-дезертирів. Мобілізація відбуватиметься у 2 етапи.

Про це заявив так званий "голова" квазіреспубліки леонід пасічник, промову якого транслювали у тимчасово окупованому місті Сватове.

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За словами пасічника, мобілізація відбуватиметься у 2 етапи:

мобілізація населення, яке отримала паспорти "лнр" та росії, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та інше,

– розповіли у розвідці.

Там пояснили, що ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "л/днр" та зс росії.

Водночас росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта андрія сухачова.

У росіян зривається план прихованої мобілізації

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що загарбники можуть пробувати наступати ще, але станом на сьогодні за останні пів року жодних стратегічних цілей росія не виконала. Разом з тим, у російських окупантів все частіше зриваються плани щодо прихованої мобілізації. Ворожа армія зіштовхується з серйозними логістичними проблемами, але все ще залишається чисельною.

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