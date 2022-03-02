В окупованому Мелітополі тисячі людей протестують проти Росії: вражаюче відео

Жителі тимчасово захопленого російськими загарбниками Мелітополя на Запоріжжі не згодні з появою окупантів у своєму місті. 2 березня тисячі людей з прапорами України вийшли на вулиці та намагаються показати росіянам, що їм тут не раді.

Показати, що Мелітополь – українське місто вийшли як жінки, так і чоловіки. Майже всі патріоти йшли з українськими прапорами.

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Люди скандували "Одна, єдина, соборна Україна" та слали окупантів за адресою прописки російського корабля.

Російські солдати ідуть на**й

За попередніми даними, окупанти не відкривали вогонь по жителям Мелітополя. Ймовірно, через те, що їх було дуже багато.

До деокупації міста, на жаль, подібна акція не призвела, однак загарбникам ще раз дали зрозуміти, що їм нема чого залишатися в Україні.

Дивіться відео великої демонстрації у тимчасово окупованому Мелітополі:

Росіянам ніде не раді

Блокували переміщення терористично-загарбницьких угруповань 2 березня також в Енергодарі та інших містах, куди місцеві мешканці не хотіли пускати окупантів. У Запорізькій області в місті, де працює АЕС, загарбники тричі не могли пройти повз людей, але згодом закидали мирних українців димовими шашками та почали стріляти. Після цього окупанти зайшли у місто.

Окупанти зазнають важких втрат

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російсько-окупаційні війська кожного дня втрачають багато техніки та особового складу. Лише за підтвердженими даними з початку вторгнення захисники України знищили 5840 загарбників. Крім того, ВКС РФ втратили 30 літаків та 31 гелікоптер. Військові злочинці втратили 211 танків та 862 бойові броньовані машини, а також 85 артилерійських систем і 9 засобів ППО. Українці також знищили 60 цистерн з паливом, 3 БПЛА, 2 одиниці швидкісних катерів та 355 одиниць автомобільної техніки.