В окупованому Мелітополі тисячі людей протестують проти Росії: вражаюче відео
Джерело:"Всевидюче око"
Жителі тимчасово захопленого російськими загарбниками Мелітополя на Запоріжжі не згодні з появою окупантів у своєму місті. 2 березня тисячі людей з прапорами України вийшли на вулиці та намагаються показати росіянам, що їм тут не раді.
Показати, що Мелітополь – українське місто вийшли як жінки, так і чоловіки. Майже всі патріоти йшли з українськими прапорами.
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Люди скандували "Одна, єдина, соборна Україна" та слали окупантів за адресою прописки російського корабля.
Російські солдати ідуть на**й
- За попередніми даними, окупанти не відкривали вогонь по жителям Мелітополя. Ймовірно, через те, що їх було дуже багато.
- До деокупації міста, на жаль, подібна акція не призвела, однак загарбникам ще раз дали зрозуміти, що їм нема чого залишатися в Україні.
Дивіться відео великої демонстрації у тимчасово окупованому Мелітополі:
Росіянам ніде не раді
Блокували переміщення терористично-загарбницьких угруповань 2 березня також в Енергодарі та інших містах, куди місцеві мешканці не хотіли пускати окупантів. У Запорізькій області в місті, де працює АЕС, загарбники тричі не могли пройти повз людей, але згодом закидали мирних українців димовими шашками та почали стріляти. Після цього окупанти зайшли у місто.
Окупанти зазнають важких втрат
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російсько-окупаційні війська кожного дня втрачають багато техніки та особового складу. Лише за підтвердженими даними з початку вторгнення захисники України знищили 5840 загарбників. Крім того, ВКС РФ втратили 30 літаків та 31 гелікоптер. Військові злочинці втратили 211 танків та 862 бойові броньовані машини, а також 85 артилерійських систем і 9 засобів ППО. Українці також знищили 60 цистерн з паливом, 3 БПЛА, 2 одиниці швидкісних катерів та 355 одиниць автомобільної техніки.