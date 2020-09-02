Легендарний КВКашник, актор й продюсер Олег Філімонов став кандидатом в мери Одеси від Слуги народу. Проукраїнська позиція, сім'я, досягнення. Деталі біографії читайте у статті.

Столицю гумору Одесу може очолити гуморист Олег Філімонов. Для цього йому потрібно перемогти на виборах чинного мера Геннадія Труханова. Йти у політику популярного українського коміка вмовив Володимир Зеленський. Сайт 24 каналу знайомить з біографією кандидата.

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Олегу Філімонову 68 років. Пропозиція від президента України для нього стала несподіванкою. "Я сумнівався, але все таки вирішив балотуватися", – сказав кандидат на посаду міського голови.

Хто, якщо не я. Мене Одеса виростила, виховала й одружила. Все життя пов’язане з цим містом. Я – продукт Одеси. Нарешті з’явився шанс зробити щось хороше для неї,

– пояснює рішення Філімонов.

Біографія Олега Філімонова

Народився Олег Філімонов у Миколаєві. Його мама Бела – єврейка за національністю, філолог за освітою. Тато – Микола, історик. Сам кандидат на посаду мера Одеси вважає себе українцем.

Навчався у музичній школі, згодом працював у ресторані, граючи на гітарі, на саксофоні, ще пізніше — на клавішних інструментах.

У 16 років переїхав до Одеси, де вступив на факультет романо-германської філології, пішов по стопах мами. Навчався Олег Філімонов в одному з найстаріших закладів України – Одеському університеті імені Мечнікова.

Після навчання почав викладати у цьому ж виші. Завідував кафедрою романо-германської філології. Захистив докторську дисертацію (1985 рік), загалом присвятив науці 20 років. Але потім покинув цю діяльність.

КВК, "Джентльмен-шоу", акторська діяльність

Найбільшу славу Олегу Філімонову принесла творчість. Він став популярним гумористом, коміком. Разом з командою КВК "Одеські джентльмени" вигравав перші місця. Згодом учасники команди створили "Джентльмен-шоу", де Олег Філімонов був ведучим з 1994 року.

Олег Філімонов (праворуч) / Скриншот Джентльмен-шоу

Також він був телеведучим "Камери сміху" та "Філімонов та компанія". Знявся у чотирьох фільмах, а також у великій кількості телепередач. Грає у театрі. Загалом у Олега Філімонова було близько 600 ролей.

Має звання заслуженого артиста України та народного артиста України.

Бізнес

Як справжній одесит, Олег Філімонов встигає ще займатися підприємницькою діяльністю. В інтерв’ю для Сегодня він розповів, що почав ще у 90-х.

Я придумав торгівлю металом, заробив гроші. Власне, на них до сих пір дозволяю собі їздити за кордон і жити в будинку біля моря. Закінчився той бізнес, тоді я зайнявся магазином з продажу платівок: у мене були прямі контракти з такими музичними лейблами, як PolyGram, Warner. Я був одним з перших в Україні, хто завозив цю продукцію,

– розповів Олег Філімонов.

Але через піратів цей бізнес довелося закрити й тоді з’явилась ідея про мережу кінотеатрів. Цей бізнес сам Філімонов назвав "крапельницею, яка дозволяє йому не думати про щоденний хліб".

Сімейне життя

Олег Філімонов одружений вдруге. Його половина Лариса була чемпіонкою УРСР з настільного тенісу. Подружжя має доньку Карину, яка народила сина Евана. Онук з донькою зараз живуть в Одесі, але раніше мешкали в США.

Олег Філімонов з дружиною / Фото Штуки-Дрюки

Перша дружина померла. Їх донька Вікторія живе в США та виховує двох дочок — Марселу і Вів'єн Лі.

Меценатство й політична позиція

Олег Філімонов займає чітку проукраїнську позицію. Він підтримував Майдан, а також організовує благодійні концерти для українських військових. "Я стою на тому, що Україна повинна бути незалежною", — говорить він.

Олег Філімонов підтримує всі патріотичні акції в Одесі / Колаж Бджола

У 2016 році Олег Філімонов вирішив розмовляти українською мовою, він пояснював: "Я дуже хочу вивчити українську мову, дуже люблю її, я живу в Україні. В Америці я розмовляю англійською, у Франції – французькою, в Італії – італійською, тому природно, що на своїй Батьківщині повинен розмовляти українською".

У 2020 році став кандидатом на посаду міського голови Одеси від партії "Слуга народу".