"Зняв із посад людей Буданова": новий очільник ГУР Іващенко проводить кадрові зміни, – ЗМІ

Керівник ГУР Олег Іващенко проводить кадрові зміни, які мають послабити вплив його попередника Кирила Буданова. Водночас Іващенко тісно координується з виконуючим обов'язки голови СБУ Олександром Покладом.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Як в ГУР намагаються змінити кадри?

За даними журналістів, Олег Іващенко вже почав змінювати кадри у відомстві, прибираючи людей, яких пов'язують із попереднім керівництвом.

У матеріалі "Несподіване посилення Татарова, монополія Поклада. Нова реальність у світі силовиків" видання пише, що новий керівник ГУР намагається остаточно послабити вплив Кирила Буданова. Один зі співрозмовників журналістів у силових структурах прямо сказав: "Іващенко зняв із посад багато людей Кирила".

За даними медіа, у цій кадровій кампанії Іващенко спирається на виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада. Саме він, за словами анонімного правоохоронця, допомагає визначати співробітників ГУР, які можуть опинитися "в групі ризику".

Поклад інформує Іващенка, що хтось зі співробітників ГУР може бути в "групі ризику". Іващенко прислухається та швидко реагує,

– цитує джерело видання.

Така взаємодія, як стверджують співрозмовники журналістів, лише посилила напругу між Будановим і Покладом. У матеріалі також ідеться, що конфлікт вийшов на рівень Банкової, а сам Буданов начебто висунув президенту Володимиру Зеленському жорсткий ультиматум, пов'язаний із можливим офіційним призначенням Поклада на посаду голови СБУ.

Раніше стало відомо, що виконувач обов'язків голови СБУ активно вибудовує власну вертикаль у спецслужбі та проводить кадрові ротації. Водночас у парламенті досі немає достатньої кількості голосів для його повноцінного затвердження на посаді без приставки "виконуючий обов'язки".

Як уже зазначалося, масштабні зміни в силовому блоці стартували 2 січня 2026 року. Тоді президент Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка новим керівником ГУР Міноборони. До цього з 26 березня 2024 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, до 2 січня розвідувальне відомство очолював Кирило Буданов. Згодом, президент України підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента. Цьому передувало звільнення з посади очільника ОП Андрія Єрмака