Вимагав 230 тисяч гривень: прокурори затримали мера Галича Олега Кантора
- Мера Галича Олега Кантора затримали за вимагання понад 230 тисяч гривень хабаря від підприємця за оренду комунальних земельних ділянок.
- Кантор отримував гроші поетапно та організував фіктивних конкурентів на аукціоні, щоб забезпечити перемогу потрібному підприємцю, і погрожував не підписувати договір оренди без чергового траншу.
Прокурори спільно з СБУ та поліцією 4 лютого затримали "на гарячому" Олега Кантора після отримання ним чергового хабаря. Посадовець вимагав від підприємця понад 230 тисяч гривень.
Про це повідомив Офіс генпрокурора у своєму телеграм-каналі.
Як мера Галича затримали правоохоронці?
Одне з місцевих видань Galka зазначає, що затриманим є Олег Кантор. Він вимагав понад 230 тисяч гривень від приватного підприємця. Гроші він отримував поетапно за передачу в оренду трьох комунальних земельних ділянок.
В липні 2025 року міський голова отримав першу частину хабаря – 2 тисячі доларів. Після цього за його участі на сесії міськради ухвалили рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок і підготовку їх до передачі в оренду через аукціон.
Правоохоронці проводять обшук в кабінеті затриманого / скриншоти
Згодом посадовець одержав ще 1,6 тисячі доларів і забезпечив розміщення на офіційному сайті міськради лота щодо продажу. Щоб гарантувати перемогу "потрібному" підприємцю, він організував участь в аукціоні фіктивних конкурентів.
Після "перемоги" бізнесмена міський голова вимагав ще 100 тисяч гривень, погрожуючи не підписувати договір оренди. Посадовця затримали у власному робочому кабінеті під час отримання чергового траншу за фінальне оформлення документів.
