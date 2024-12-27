НАБУ взялося за одеського прокурора після розслідування журналістів щодо його майна в Дубаї

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо можливої недостовірної інформації в декларуванні колишнім заступником прокурора Одеської області Олегом Корніловим. В основу справи взяли інформацію, яку вдалося розслідувати журналістам проєкту "Схеми".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що кажуть у НАБУ стосовно розслідування щодо Корнілова

У пресслужбі НАБУ розповіли журналістам, що відомості, оприлюднені у програмі журналістських розслідувань "Схеми" щодо активів, зокрема, об'єктів нерухомості колишнього начальника управління прокуратури Одеської області, є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами НАБУ 20 грудня.

За попередніми даними, є ознаки злочину, передбачених статтею Кримінального кодексу України про декларування недостовірної інформації.

До цього на сайті НАЗК з'явилось повідомлення про завершення перевірки декларації Корнілова. В агентстві підтвердили наявність в нього незадекларованої нерухомості у Дубаї.

Під час проведення перевірки Національним агентством встановлено, що суб'єкт декларування володіє нерухомістю, розташованою в Об'єднаних Арабських Еміратах, що підтверджуються відомостями офіційного земельного реєстру Дубаю,

– зазначили у НАЗК.

Крім цього, Нацагентство також встановило, що одеський експрокурор не вказав у декларації грошові активи, доходи, корпоративні права, вартість транспортних засобів на суму понад 2 мільйони гривень. Після перевірки висновок НАЗК направило до НАБУ.

Що відомо про дубайське майно одеського прокурора

У розслідуванні "Схем", опублікованому в травні 2024 року, було виявлено, що колишній прокурор Корнілов володіє значними активами нерухомості вартістю понад 400 000 доларів США. До них належать дві квартири в башті Jumeirah Bay X1 Tower, придбані між 2011 та 2012 роками, а також номер у готелі Aykon City-Tower B, придбаний у 2016 році.

Записи з Державного реєстру Дубая свідчать, що Корнілов здає ці квартири в оренду з 2014 року та отримав від цього понад 100 000 доларів США доходу. Одну з квартир Корнілов продав у 2020 році, а другу – у 2023 році, виручивши від цих операцій понад 250 000 доларів США. Станом на грудень 2024 року він зберігає право власності на готельний номер, який був придбаний за 210 000 доларів США.

На запитання журналістів про нерухомість в Дубаї, сам Корнілов заявив, що у нього "немає квартир там", а потім поклав слухавку та не відповідав на подальші дзвінки журналістів.

Олег Корнілов був заступником головного прокурора Одещини, потім перейшов на посаду заступника начальника слідчого управління обласної прокуратури, а ще пізніше став і керівником підрозділу. У 2014 році, після Революції гідності, був люстрований – його звільнили з посади відповідно до закону "Про очищення влади".

Після цього Корнілов подав позов до Одеського окружного адміністративного суду на прокуратуру, щоб його поновили на роботі з виплатою зарплати за період "вимушеного прогулу" та зняли 10-річну заборону обіймати посади.

У 2020 році Одеський окружний адміністративний суд виніс рішення на його користь, поновивши його на посаді начальника слідчого управління прокуратури Одеської області. Наступного року це рішення підтримав місцевий апеляційний адміністративний суд. За цим рішенням Корнілов отримав з державного бюджету понад 2,3 мільйона гривень за час вимушеного прогулу з 2014 року. Корнілов повернувся на свою посаду трохи більше ніж на рік, після чого у серпні 2022 року подав заяву про відставку, мотивуючи своє рішення особистими причинами.