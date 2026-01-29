Поліція розглядає різні версії: в Мілані загадково загинув український ексбанкір Адаріч

Минулої п'ятниці в Мілані трагічно загинув ексголова правління Укрсиббанку, ексвласник українських банків Фідобанк, Євробанк та Ерсте банк Олександр Адаріч. Чоловіка знайшли мертвим на вулиці готелю, де він зупинився.

Обставини загибелі Адаріча розслідує поліція Мілана. Про це пише видання Corriere della Sera.

Чому міг загинути Олександр Адаріч?

Олександр Адаріч перебував у Мілані в елітному готелі типу B&B. Увечері український бізнесмен мав поїхати звідти. Однак просто в готелі Адаріч випав з вікна. Поліцейські підозрюють, що до цього причетний "таємничий чоловік".

Поліціянти пишуть, що 54-річний Олександр Адаріч мав подвійне громадянство – українське та румунське. Для визначення причини його загибелі будуть відновлювати шляхи пересування Адаріча в Мілані та з'ясовувати, хто в той день був з ним в апартаментах.

Першочергово стало відомо, що щонайменше двоє людей поспіхом залишили будівлю після інциденту. У номері поліцейські знайшли документи з різними іменами. Вважається, що загибель Адаріча могла бути пов'язана з його професійною діяльністю і діловими зв’язками.

Поліція розглядає кілька версій події, включно з тим, що це могло бути інсценування власної смерті Адаріча, а загинув він насправді раніше.

Слідчі знайшли дружину бізнесмена, однак вона не розповіла жодних потрібних деталей. Робота над розслідуванням триває.

Що відомо про Олександра Адаріча?