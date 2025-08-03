2 серпня після важкої хвороби помер відомий письменник, журналіст, громадський діяч з Рівного Олександр Берестяний. Він відійшов у вічність на 70-му році життя.

Він був членом Національних спілок журналістів та письменників України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рівненську обласну організацію Національної спілки письменників України.

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Що відомо про Олександра Берестяного?

Олександр Берестяний народився 11 серпня 1954 року в місті Охотськ, Хабаровського краю. Однак, його дитинство та шкільні роки минули у Житомирі.

Ще у 8 класі він почав писати поезію, а згодом – відвідувати літературну студію, яку вів відомий поет Борис Тен.

Олександр Берестяний закінчив Український інститут інженерів водного господарства у Рівному, працював у будівельно-монтажному управлінні, був начальником Центру громадських зв'язків УМВС України в Рівненській області, речником Рівненської облради. Також він вів на місцевому телеканалі 2 авторські телепрограми, а ще – активно друкувався у місцевих та республіканських медіа.

По собі Олександр Берестяний залишив 6 поетичних збірок, окремо видану поему "ПЛАНЕТА Чуб СТ -16", а також колективні збірники "Майдан. Війна", "Революція гідності", "Наше слово – меч духовний".

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким покійного. Світла згадка про Олександра Миколайовича залишиться у серцях усіх, хто знав його особисто або торкнувся його слова.

Вічна пам'ять і Царство Небесне його душі,

– написали колеги.

Попрощалися із видатним українцем 3 серпня.