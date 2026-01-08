Новим очільником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа: що про нього відомо

Новим очільником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа. Указ про його призначення з'явився 8 січня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Президента України.

Що відомо про Олександра Ганжу?

44-річний Олександр Ганжа уродженець міста Мирноград, що на Донеччині.

Одружений, має двох доньок.

У певний період Ганжа займався спортом, має навіть звання майстра спорту з кікбоксингу.

Із 1998 року він служить в органах внутрішніх справ. Понад 20 років працював на Харківщині, зокрема:

у 2015 – 2018 роках заступником начальника відділу боротьби з організованою злочинністю управління карного розшуку,

у 2018 – 2019 – начальником управління стратегічних розслідувань,

2019 – 2020 – заступником начальника управління – начальником 1-ого відділу управління стратегічних розслідувань.

У 2020 році був переведений на Одещину, де до 2023 року обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області – начальника кримінальної поліції.

А у 2023 році став начальником ГУНП в Рівненській області.

У тому ж році його перевели на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Призначено голів інших ОВА