Новим очільником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа: що про нього відомо
- Олександр Ганжа призначений новим очільником Дніпропетровської ОВА, указ з'явився 8 січня.
- Ганжа має досвід роботи в органах внутрішніх справ, зокрема на керівних посадах у Харківській, Одеській та Рівненській областях.
Новим очільником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа. Указ про його призначення з'явився 8 січня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Президента України.
Що відомо про Олександра Ганжу?
44-річний Олександр Ганжа уродженець міста Мирноград, що на Донеччині.
Одружений, має двох доньок.
У певний період Ганжа займався спортом, має навіть звання майстра спорту з кікбоксингу.
Із 1998 року він служить в органах внутрішніх справ. Понад 20 років працював на Харківщині, зокрема:
- у 2015 – 2018 роках заступником начальника відділу боротьби з організованою злочинністю управління карного розшуку,
у 2018 – 2019 – начальником управління стратегічних розслідувань,
2019 – 2020 – заступником начальника управління – начальником 1-ого відділу управління стратегічних розслідувань.
У 2020 році був переведений на Одещину, де до 2023 року обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області – начальника кримінальної поліції.
А у 2023 році став начальником ГУНП в Рівненській області.
У тому ж році його перевели на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.
Призначено голів інших ОВА
- Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич. З червня 2021 року він став першим заступником голови Миргородської районної державної адміністрації, а з січня 2023 року очолював цю адміністрацію.
- Новою очільницею Вінницької ОДА стала Наталя Заболотна. Вона є депутаткою Вінницької обласної ради від партії "Слуга народу".
- А головою Чернівецької обласної державної адміністрації Зеленський призначив Руслана Осипенка.