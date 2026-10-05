Коригувальник ракетного удару по Яворівському полігону Олександр Косторний помер у в'язниці

У в'язниці помер Олександр Косторний, якого засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Він передавав російським спецслужбам дані про військові об'єкти та коригував смертоносний ракетний удар по Яворівському полігону.

У мережі з'явився відповідний допис доньки засудженого Тетяни Косторної. Згодом цю інформацію підтвердили "Першому Західному" в управлінні Державної пенітенціарної служби у Львівській області.

Що відомо про коригувальника удару по полігону і як він помер у в'язниці?

Олександра Косторного ув'язнили на 15 років за державну зраду. Йдеться про визнання чоловіка причетним до коригування ракетного удару по Яворівському військовому полігону.

Так, 75-річний львів'янин помер під час відбування покарання.

Правоохоронці встановили, що 4 березня 2022 року чоловік за допомогою месенджера Telegram переслав співробітнику ФСБ Росії карту Яворівського військового полігону.

Вже за декілька днів російські війська завдали масованого ракетного удару по полігону під час навчань, що спричинило загибель українських військовослужбовців.

Йдеться про 64 жертви, ще понад 160 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Під час досудового розслідування та в суді Олександр Косторний власної вини не визнавав. Він переконував, що надіслав знайомому карту, на якій нібито позначив лише місця для збирання грибів і риболовлі.

Щоправда, він не зміг пояснити, навіщо позначав на карті військові об'єкти, окремо виділяючи деякі з них – саме ті, по яких пізніше вдарили російські ракети.

Правоохоронці повністю спростували цю версію та довели, що засуджений був активним проросійським діячем і підтримував системний зв'язок із представниками російських спецслужб.

Під час обшуків у його ноутбуках знайшли листування з однодумцями щодо просування ідей "руського миру" на території Львівської області.

До того ж, за даними руху "Чесно", у 2015 році Олександр Косторний взяв участь у заході, який потенційно мав би зацікавити українські спецслужби. У Львові тоді відбувся так званий "з'їзд російських та антифашистських організацій Львівщини та Західної України". Косторний був серед учасників заходу й виступив там з окремою доповіддю.