Нею окупанти вбивають українців: помер творець ракети "Циркон" Олександр Леонов

У Росії помер засновник гіперзвукової ракети "Цикрон" – Олександр Леонов. На момент смерті йому було 74 роки.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Що відомо про смерть Олександра Леонова?

Про смерть Олександра Леонова російським журналістам повідомили обізнані джерела. Окупант помер на 75-му році життя.

До свого відходу в інший світ Леонов був головою і генеральним конструктором АТ "Військово-промислова корпорація "НУО машинобудування" (Реутов у Московській області). Підприємство є одним із ключових у ракетно-космічній галузі Росії.

Саме Леонов є творцем гіперзвукової ракети "Циркон", якою окупанти неодноразово гатили по Україні після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Журналісти The Moscow Times написали, що наприкінці січня Леонов відзвітував про різке збільшення виробництва "Цирконів" за підсумками 2025 року

За даними російських ЗМІ, Олександр Леонов народився 26 лютого 1952 року у Моршанську Тамбовської області. У 1975 році росіянин закінчив Московський авіаційний інститут за спеціальністю "літальні апарати" і з того ж року працював у Центральному конструкторському бюро машинобудування (з 1983-го – "НВО машинобудування"), пройшовши шлях від інженера-конструктора до керівника підприємства.

Гендиректором цієї корпорації Леонов був призначений у листопаді 2007 року. Він керував проектними роботами зі створення космічних систем та ракетних комплексів, брав участь у розробці та прийнятті на озброєння комплексів "Граніт", "Вулкан", "Бастіон" з ракетою "Онікс", а також у роботах з перспективних гіперзвукових апаратів.

За керівництва Леонова було виведено на орбіту 2 апарати радіолокаційного спостереження "Кондор-Е". Також росіянин брав участь у виробництві бойового обладнання для міжконтинентальних балістичних ракет "Авангард".

З 2011 року Леонов завідував кафедрою "Аерокосмічні системи" МДТУ ім. Баумана, був професором та доктором технічних наук.

