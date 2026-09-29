Трагічно загинув почесний громадянин Харкова та депутат Олександр Лобановський

Внаслідок нещасного випадку 29 вересня загинув депутат Харківської міської ради та почесний громадянин міста Олександр Лобановський. Його не стало на 61-му році життя.

Сумну звістку повідомила Харківська міська рада.

Що відомо про втрату

Олександр Лобановський, директор з розвитку ТОВ "УКР-ТРЕЙД", протягом багатьох років брав участь у бізнесовому та громадському житті регіону. Зокрема, він долучився до створення мережі супермаркетів "Клас".

Загибель Олександра Лобановського – велика втрата для Харкова та всіх, хто знав його як досвідченого керівника та людину, небайдужу до життя рідного міста,

– ідеться у співчутті.

Зазначається, що усі етапи його професійного шляху – від перших кроків у бізнесі до виконання депутатських повноважень – були тісно пов'язані з Харковом.

Співчуття родині у зв'язку з втратою висловили міський голова Харкова Ігор Терехов, депутати та виконавчий комітет.

За даними джерел "Думки", бізнесмен загинув внаслідок ДТП на трасі "Київ-Одеса" біля села Тихий Хутір на Черкащині. Загалом відомо про двох жертв і двох травмованих. Рятувальники деблокували тіла загиблих з розбитого автомобіля.

Смертельна ДТП на Черкащині / ДСНС

Нагадаємо, в Одесі іноземець на BMW спричинив аварію біля мобільного блокпоста. Унаслідок зіткнення п'яти автомобілів постраждали двоє поліцейських і троє військовослужбовців.