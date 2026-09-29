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24 Канал Новини України Трагічно загинув почесний громадянин Харкова і депутат Олександр Лобановський
29 вересня, 22:16
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Трагічно загинув почесний громадянин Харкова та депутат Олександр Лобановський

Дарія Черниш

Внаслідок нещасного випадку 29 вересня загинув депутат Харківської міської ради та почесний громадянин міста Олександр Лобановський. Його не стало на 61-му році життя.

Сумну звістку повідомила Харківська міська рада.

Що відомо про втрату

Олександр Лобановський, директор з розвитку ТОВ "УКР-ТРЕЙД", протягом багатьох років брав участь у бізнесовому та громадському житті регіону. Зокрема, він долучився до створення мережі супермаркетів "Клас".

Загибель Олександра Лобановського – велика втрата для Харкова та всіх, хто знав його як досвідченого керівника та людину, небайдужу до життя рідного міста,
– ідеться у співчутті.

Зазначається, що усі етапи його професійного шляху – від перших кроків у бізнесі до виконання депутатських повноважень – були тісно пов'язані з Харковом.

Співчуття родині у зв'язку з втратою висловили міський голова Харкова Ігор Терехов, депутати та виконавчий комітет.

За даними джерел "Думки", бізнесмен загинув внаслідок ДТП на трасі "Київ-Одеса" біля села Тихий Хутір на Черкащині. Загалом відомо про двох жертв і двох травмованих. Рятувальники деблокували тіла загиблих з розбитого автомобіля.

Смертельна ДТП на Черкащині / ДСНС

 

Нагадаємо, в Одесі іноземець на BMW спричинив аварію біля мобільного блокпоста. Унаслідок зіткнення п'яти автомобілів постраждали двоє поліцейських і троє військовослужбовців.

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