За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався увечері 26 вересня під час здійснення заходів з оповіщення громадян.

Які подробиці зіткнення?

Працівники поліції спільно з військовими ТЦК та СП працювали на мобільному блокпості, коли з боку залізничного вокзалу рухався легковик.

52-річний водій BMW не впорався з керуванням і допустив зіткнення з чотирма транспортними засобами, що перебували в заторі. Унаслідок удару відбувся наїзд на правоохоронців і військових, які перебували на чергуванні.

ДТП на блокпості в Одесі: дивіться фото поліції з місця події

Усіх п'ятьох потерпілих доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Лікарі наразі встановлюють ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень.

Поліція з'ясовує всі обставини аварії

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та патрульні поліцейські. Усіх учасників автопригоди перевіряють на стан сп'яніння.

Правоохоронці продовжують встановлювати деталі інциденту, після чого події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше ми писали й про інші ДТП на дорогах України. Зокрема, у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження через дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждали чоловік та його 8-річна дитина. На них наїхали два автомобілі.

Смертельна аварія сталася 23 серпня неподалік села Соломоново на Закарпатті. Там автомобіль Volkswagen Vento збив 11-річного хлопчика, який загинув від отриманих травм. Слідчі перевіряють інформацію про можливі автомобільні перегони на цій ділянці дороги незадовго до трагедії.