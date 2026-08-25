Прокуратура займається розслідуванням обставин трагедії, не виключаючи, що незадовго до аварії на трасі проводили перегони.

Що відомо про ДТП?

Трагедія сталася близько 17:20 23 серпня 2026 року на міжнародній трасі Київ – Чоп поблизу села Соломоново в Закарпатській області. За попередніми даними слідства, водій Volkswagen Vento рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину, перевищуючи дозволений ліміт.

У цей момент дитина раптово вибігла на проїжджу частину, а потім несподівано повернулася назад. Правоохоронці затримали водія. Йому повідомили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Прокуратура наполягатиме на взятті чоловіка під варту без можливості внесення застави. Також ініційовано тимчасове позбавлення його права керувати транспортними засобами.

Окремо правоохоронці перевіряють інформацію очевидців про незаконні швидкісні заїзди, які могли відбуватися на цій ділянці дороги незадовго до трагедії. За попередньою інформацією, загибла дитина могла перебувати серед глядачів.

У межах іншого кримінального провадження поліція встановлює організаторів та учасників цих перегонів. Один із автомобілів, який використовували для заїздів, уже вилучили та доправили на спецмайданчик.

Аварія на трасі Київ – Чоп: дивіться відео прокуратури

Нагадаємо, нещодавно аварія сталася також у Львові. Увечері 20 серпня на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької 22-річний водій BMW наїхав на 8-річну дівчинку. Після цього інший автомобіль BMW, за кермом якого перебував 21-річний львів'янин, збив 36-річного чоловіка та ту саму дитину.

Поліцейські зазначили, що батько разом із донькою, ймовірно, переходив дорогу на регульованому перехресті на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП чоловік і дівчинка отримали травми, їх доправили до лікарні. Обох водіїв перевірили на алкоголь – вони були тверезими.