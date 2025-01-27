Перед самими ж виборами Лукашенко "підготував" країну, щоб люди не виходили на протести. Про це 24 Каналу розповів радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що інші кандидати – справжні клоуни та маріонетки.

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Лукашенко боявся "образити" Путіна

Радник білоруської опозиціонерки зауважив, що ніяких "виборів" у Білорусі справді не було. Про цифру 87% писали усі "лукашенківські експерти" ще до початку голосування. Зрозуміло, що Лукашенко мав показати більшу цифру, ніж на минулих "виборах" у Білорусі. У 2020 році він набрав 80,1%.

Мало бути трішки більше, ніж у Путіна, щоб не образити свого начальника та наставника,

– наголосив він.

Ба більше, самі білоруси фактично проігнорували "вибори". Коли білоруський диктатор прийшов на дільницю голосувати, на відео було видно, що він другий у списку. Жодні інші цивілізовані країни також проігнорували цю подію в Білорусі, визнавши "вибори" нелегітимними.

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"Лукашенка сприймають як маріонетку Путіна. Тому кампанія по делегітимізації Лукашенка успішно провалилась", – зауважив Вячорка.

Білоруська опозиція, за його словами, буде добиватись відповідальності від диктатора та готуватись до суду в Гаазі, адже такий злочинець повинен сидіти у в'язниці.

Як Лукашенко підготувався до "виборів"

Напередодні "виборів" Лукашенко мілітаризував країну, білоруси навіть назвали цей процес "сво" – так звана "спеціальна виборча операція".

У всіх містах Білорусі були представники КДБ та поліції, влада навіть спеціально відключила доступ до інтернету або ж уповільнила його. У 2020 році на великих екранах під час "виборів" опозиція увімкнула звернення опозиціонерки Тихановської, тому цього разу Лукашенко наказав вимкнути усі екрани у містах.

Білоруський диктатор навіть змінив закони, щоб у разі протестів силові органи могли стріляти в людей, а два роки тому ввів смертну кару за "зраду" вітчизни.

У Лукашенка велика травма з 2020 року, тоді протести почалися для нього несподівано і цього разу він теж цього боявся. Однак ми не закликали людей виходити на вулиці, це не це "вікно можливостей", яке нам потрібно,

– пояснив радник білоруської опозиціонерки.

Решта кандидатів на "виборах" – клоуни

Інші кандидати, як "чесно" боролись з Лукашенком на "виборах" та набрали по кілька відсотків голосів – просто його "фан-клуб". Серед них навіть була жінка, адже Лукашенко хотів довести Заходу європейські цінності.

Всі ж ці кандидати насправді самі агітували голосувати за диктатора, їхнім завданням було створити картину, де на їхньому фоні Лукашенко виглядав би краще.

Коли іноземні журналісти питались, чому вони проти Лукашенка, ті казали, що навпаки за. Коли було питання, чому ж тоді вони балотуються, відповідали, що для того, щоб підтримати Лукашенка. Це смішно, це клоуни,

– додав Вячорка.

До речі, сам білоруський диктатор раніше заявив, що не хотів брати участь у виборах, але "довелося", бо його нікому замінити.