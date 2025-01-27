Перед самыми же выборами Лукашенко "подготовил" страну, чтобы люди не выходили на протесты. Об этом 24 Каналу рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, отметив, что другие кандидаты – настоящие клоуны и марионетки.

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Лукашенко боялся "обидеть" Путина

Советник белорусской оппозиционерки отметил, что никаких "выборов" в Беларуси действительно не было. О цифре 87% писали все "лукашенковские эксперты" еще до начала голосования. Понятно, что Лукашенко должен был показать большую цифру, чем на прошлых "выборах" в Беларуси. В 2020 году он набрал 80,1%.

Должно быть немного больше, чем у Путина, чтобы не обидеть своего начальника и наставника,

– подчеркнул он.

Более того, сами белорусы фактически проигнорировали "выборы". Когда белорусский диктатор пришел на участок голосовать, на видео было видно, что он второй в списке. Никакие другие цивилизованные страны также проигнорировали это событие в Беларуси, признав "выборы" нелегитимными.

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"Лукашенко воспринимают как марионетку Путина. Поэтому кампания по делегитимизации Лукашенко успешно провалилась", – заметил Вячорка.

Белорусская оппозиция, по его словам, будет добиваться ответственности от диктатора и готовиться к суду в Гааге, ведь такой преступник должен сидеть в тюрьме.

Как Лукашенко подготовился к "выборам"

Накануне "выборов" Лукашенко милитаризировал страну, белорусы даже назвали этот процесс "сво" – так называемая "специальная избирательная операция".

Во всех городах Беларуси были представители КГБ и полиции, власти даже специально отключила доступ к интернету или же замедлила его. В 2020 году на больших экранах во время "выборов" оппозиция включила обращение оппозиционерки Тихановской, поэтому на этот раз Лукашенко приказал выключить все экраны в городах.

Белорусский диктатор даже изменил законы, чтобы в случае протестов силовые органы могли стрелять в людей, а два года назад ввел смертную казнь за "измену" отечеству.

У Лукашенко большая травма с 2020 года, тогда протесты начались для него неожиданно и в этот раз он тоже этого боялся. Однако мы не призывали людей выходить на улицы, это не это "окно возможностей", которое нам нужно,

– объяснил советник белорусской оппозиционерки.

Остальные кандидаты на "выборах" – клоуны

Другие кандидаты, как "честно" боролись с Лукашенко на "выборах" и набрали по несколько процентов голосов – просто его "фан-клуб". Среди них даже была женщина, ведь Лукашенко хотел доказать Западу европейские ценности.

Все же эти кандидаты на самом деле сами агитировали голосовать за диктатора, их задачей было создать картину, где на их фоне Лукашенко выглядел бы лучше.

Когда иностранные журналисты спрашивали, почему они против Лукашенко, те говорили, что наоборот за. Когда был вопрос, почему же тогда они баллотируются, отвечали, что для того, чтобы поддержать Лукашенко. Это смешно, это клоуны,

– добавил Вячорка.

Кстати, сам белорусский диктатор ранее заявил, что не хотел участвовать в выборах, но "пришлось", потому что его некому заменить.