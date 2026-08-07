Суд скасував статус "недисциплінованого" для екскомбата 47 бригади Ширшина

Скасування дисциплінарного стягнення від командування стало важливою прецедентною перемогою для військових, які прагнуть системних змін. Феміда визнала, що публічна критика реальних проблем в армії не є проступком, якщо вона не розкриває таємних даних.

Про це екскомандир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив у своєму фейсбуці.

Що відомо про рішення суду?

Суд визнав протиправним і скасував наказ Головнокомандувача ЗСУ про притягнення його до відповідальності.

Статус "недисциплінованого" військовий отримав у червні 2025 року за результатами перевірки. Причиною тоді назвали поширення службової інформації в соцмережах, що нібито заслуговувало на зауваження. Утім, розглядаючи справу, суд підкреслив, що сам по собі допис військовослужбовця не є дисциплінарним проступком, якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до реальних проблем.

Крім того, під час судового розгляду з'ясувалося, що проблеми, про які писав екскомбат, знайшли підтвердження під час перевірки, а висновки про його проступок були зроблені без належного з'ясування обставин.

Це рішення не означає, що командир завжди має рацію або що військові повинні вирішувати всі питання публічно. Воно означає інше: держава не може карати людину лише тому, що її критика виявилася незручною. Закон має однаково діяти для всіх – від солдата до Головнокомандувача,

– зазначає Олександр Ширшин.

Він додав, що колеги відмовляли його оскаржувати наказ, проте це рішення стало важливим кроком до встановлення справедливості та сильніших інституцій у Збройних Силах.

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин у травні 2025 року заявив про рапорт на звільнення через, за його словами, нелогічні завдання командування та невиправдані втрати. Після резонансу Генштаб створив робочу групу для перевірки його заяв. За результатами перевірки Ширшина визнали недисциплінованим.

Сам військовий наголошував, що проблема, на його думку, є системною, а не пов'язаною з конкретною людиною, і що його попередні звернення щодо доцільності окремих завдань переважно ігнорували.