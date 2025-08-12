Укр Рус
12 серпня, 19:57
Майже два роки перебуває в СІЗО: Дубінського вирішили відкликати з посади в комітеті Ради

Надія Батюк
Основні тези
  • Податковий комітет Верховної Ради підтримав відкликання Олександра Дубінського з посади заступника та члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
  • Олександр Дубінський перебуває під вартою з листопада 2023 року за підозрою в державній зраді, пов'язаній з діяльністю злочинної організації під керівництвом російських спецслужб.

Податковий комітет Верховної Ради підтримав рекомендацію відкликати нардепа Олександра Дубінського з посади заступника та члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Остаточне рішення ухвалюватимуть народні депутати під час найближчого пленарного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Софію Федину.

Що відомо про Олександра Дубінського?

За словами Фединої, Комітет підтримав відкликання Дубінського з посади заступника та члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з другої спроби та майже через два роки після того, як скандальний депутат перебуває в СІЗО. Тепер це рішення має затвердити Верховна Рада. 

Нагадаємо, що народний депутат Олександр Дубінський з листопада 2023 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. За даними Державного бюро розслідувань, він та ще чотири особи входили до злочинної організації, яка діяла проти інтересів України за вказівками російських спецслужб. 

У ДБР наголосили, що передали до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього нардепів, експрокурора, а також заступника начальника головного управління генерального штабу збройних сил Росії та його помічника.

Слідству вдалося встановити, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу держави до ЄС та НАТО.