Податковий комітет Верховної Ради підтримав рекомендацію відкликати нардепа Олександра Дубінського з посади заступника та члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Остаточне рішення ухвалюватимуть народні депутати під час найближчого пленарного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Софію Федину.

Що відомо про Олександра Дубінського?

За словами Фединої, Комітет підтримав відкликання Дубінського з посади заступника та члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з другої спроби та майже через два роки після того, як скандальний депутат перебуває в СІЗО. Тепер це рішення має затвердити Верховна Рада.

Нагадаємо, що народний депутат Олександр Дубінський з листопада 2023 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. За даними Державного бюро розслідувань, він та ще чотири особи входили до злочинної організації, яка діяла проти інтересів України за вказівками російських спецслужб.

У ДБР наголосили, що передали до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього нардепів, експрокурора, а також заступника начальника головного управління генерального штабу збройних сил Росії та його помічника.

Слідству вдалося встановити, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу держави до ЄС та НАТО.