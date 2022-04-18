В Олександрії проведуть в останню дорогу загиблих на обстріляному летовищі бійців

Сьогодні о 10:00 відбудеться прощання з українськими бійцями, які загинули внаслідок авіаудару по аеропорту в Олександрії.

Місце проведення прощання – будинок культури "Світлопільський". Про це повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі.

До теми: Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Олександрії, – мер

Нагадаємо, що росіяни 15 квітня о 22:26 завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрії, що на Кіровоградщині. На жаль, були і загиблі в постраждалі. Медики та рятувальники всю ніч боролися за життя людей.

Імена та кількість жертв авіаудару наразі не повідомляють.

Сьогодні, 18 квітня, о 10:00 у будинку культури "Світлопільський" відбудеться прощання з українськими бійцями, які були в ту жахливу ніч в аеропорті Олександрівки.

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