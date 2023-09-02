За даними ЗМІ, йдеться про радника міністра економіки Олександра Грибана. Суд призначив йому заставу у майже мільйон гривень.

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Рішення ВАКСу

Крім того, що Грибан має внести заставу у розмірі 939 400 гривень, суд на нього поклав наступні обов’язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

Суть справи

24 серпня ексзаступнику міністра економіки повідомили підозру у зловживанні на закупівлі продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Ці харчі призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

Крім Олександра Грибана, підозру отримав і перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, якому обрали запобіжний захід 31 серпня у вигляді застави у 805 тисяч гривень.

Слідство встановило, що своїми діями чиновники завдали державі збитків на суму 62,5 мільйона гривень.

Слід зауважити, що Міністерство аграрної політики вступилося за Висоцького, заперечивши будь-які збитки чи хабарі з його боку.

Деталі справи: що відомо

На судовому засіданні, на якому обирали запобіжний захід Висоцькому, його захист наполягав, що чиновник робив усе правильно. Для підтвердження "правильності" дій посадовця, адвокати навели його листування з працівником Черкаської військо-цивільної адміністрації Романом Карманніком. У цій переписці Карманнік писав, що, мовляв, одній компанії погодили продаж макаронів по 60 гривень, і додає, що вони натомість купують макарони удвічі дешевше. На що Висоцький відповів: "Якщо є можливість брати дешевше, беріть дешевше".