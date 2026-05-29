Корупція у Верховному суді: ВАКС призначив заставу судді у відставці Прокопенку

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 900 тисяч гривень судді у відставці Олександру Прокопенку. Водночас прокурори просили 10,7 мільйона гривень застави.

Про це адвокат підозрюваного Артем Крикун-Труш повідомив у коментарі "Бабелю".

Що вирішив суд?

Підозрюваному у справі корупції у Верховному суді Олександру Прокопенку ВАКС призначив заставу в 11,7 раза менше, ніж просили прокурори. Крім того, суд відмовив у застосуванні електронного браслета та забороні залишати місце проживання.

Водночас на суддю у відставці покладено низку обов'язків: він має з'являтися за викликом слідчого, прокурора і суду, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватись зі свідками та здати документи для виїзду за кордон.

Видання нагадало, що Прокопенка підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 50 тисяч доларів за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у 2023 році у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Що відомо про корупцію у Верховному суді?

19 травня НАБУ та САП проводили обшуки у справі корупції у Верховному суді. Слідчі дії відбувались за місцями проживання, роботи та в транспортних засобах чинних і колишніх суддів. Йшлось також про обушки в ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Згодом серед підозрюваних опинились ще троє чинних суддів і один суддя у відставці.

За даними слідства, фігуранти могли отримати неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника групи “Фінанси та кредит”. Він, за версією слідства, передав 2,7 мільйона доларів адвокату для подальшої передачі суддям.

До цього у травні 2023 року антикорупційні органи викрили тодішнього голову Верховного суду Князєва на отриманні хабаря у розмірі 450 тисяч доларів США.