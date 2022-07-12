HIMARS змусили окупантів відійти від лінії фронту, – Арестович

Україні потрібна західна зброя якнайшвидше, щоб переламати хід війни на свій бік. Перші результати від роботи РСЗВ HIMARS вже вражають.

Більше про наші успіхи розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, саме HIMARS змусили окупантів відійти від лінії фронту.

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Ворог мусив піти подалі на 30 кілометрів

За словами Арестовича, росіяни хотіли йти на Мар'їнку, але в них не вийшло.

Формується невелика групка на Михайлівку, що по дорозі на Мелітополь. Раніше вони збирались у Василівці. Тепер відсунулись, бо з'явились HIMARS. Одразу всі групування почали формуватися дуже далеко. Відстань між Василівкою та Михайлівкою приблизно 30 кілометрів. Реальна лінія розмежування ще більша, тому вони сподіваються відсунутись ще далі на межі стрілянини,

– пояснив Арестович.

За його словами, в Херсонській області ми наносимо ряд дуже серйозних ударів по командних пунктах, скупченнях військ, матеріальних запасах. Там знищили мінімум 12 вищих офіцерів й кілька генералів. Решта – полковники, підполковники. Російські пропагандисти вже в істериці через це.

"Реально цими ударами HIMARS ЗСУ вже ліквідували сотні окупантів. Серед них – росгвардійці, буряти, десантники. Знесли кілька складів боєприпасів, великий склад у Новій Каховці, там накрили командний пункт разом із ППО. Це показує, як може пройти звільнення наших міст", – сказав Арестович.

Він вважає, що тих, хто там кучкуються і тримають оборону, наші війська можуть "прорідити" ще до того як підуть. І навіть якщо ворог стане ближче до цивільних об'єктів, що він має за звичну тактику, то з HIMARS це не буде проблемою. Бо ті місця, які атакували ЗСУ, буди серед цивільних, але ніхто з мирних людей чи об'єктів, не постраждав, бо системи точні.

У ворога "підгорає" через HIMARS

Російський окупанти скаржаться на те, що прилетіло по його підрозділу та загинуло багато його друзів. Це була робота ЗСУ з HIMARS, яка останнім часом набирає обертів. За словами окупанта, на місці померли одразу 11 російських загарбників. Поранених також дуже багато.

В істериці й російські пропагандисти. Вже вигадували, що їхня армія буцімто знищила нашу РСЗВ від партнерів. У ЗСУ та Пентагоні такий фейк одразу ж спростували. Адже робота продовжується і це видно кожного дня, бо ми чуємо про втрати та вибухи в окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловлював подяку США за ракетні системи HIMARS. За його словами, саме ця зброя здійснила величезну зміну на полі бою. А нові поставки ще більш покращать ситуацію. Міністр оборони України заявив, що він високо цінує зусилля Джо Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна у підтримці боротьби України за волю.

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