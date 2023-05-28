Настрій киян майже без змін, – Данілов красномовною картинкою привітав Київ

У неділю, 28 травня, українці відзначать День Києва. Столицю України красномовною картинкою привітав секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов поширив картинку невідомого автора, на якій зображена Батьківщина-Мати з красномовним жестом на адресу російських окупантів. "Настрій киян без змін. Ну майже без змін", – написано на картинці.

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Данілов заявив, що росіяни продовжують демонструвати тупість

На картинці Батьківщина-Мати мати вказує росіянам на курс, який у лютому 2022 року задали захисники острова Зміїний.

"З Днем Києва! Ми тебе любимо, наше кохане і мужнє місто", – написав секретар РНБО.



Данілов привітав з Днем Києва / Фото з твітера Данілова

Крім того, секретар РНБО додав, що о 5:30 ранку переглянув ранкове оперативне зведення. За його словами, росіяни продовжують демонструвати тупість і впертість.

"Тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні "чесноти" – тупість і впертість у різних їх варіаціях", – написав Данілов.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко теж приєднався до флешмобу та опублікував схожу картинку.



Ткаченко приєднався до флешмобу / Автор картинки Maks Foreigner

"Київ стояв, стоїть і буде стояти", – написав він.

Росія масовано атакувала Київ