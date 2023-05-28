Настрій киян майже без змін, – Данілов красномовною картинкою привітав Київ
Джерело:Олексій Данілов
У неділю, 28 травня, українці відзначать День Києва. Столицю України красномовною картинкою привітав секретар РНБО Олексій Данілов.
Данілов поширив картинку невідомого автора, на якій зображена Батьківщина-Мати з красномовним жестом на адресу російських окупантів. "Настрій киян без змін. Ну майже без змін", – написано на картинці.
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Данілов заявив, що росіяни продовжують демонструвати тупість
На картинці Батьківщина-Мати мати вказує росіянам на курс, який у лютому 2022 року задали захисники острова Зміїний.
"З Днем Києва! Ми тебе любимо, наше кохане і мужнє місто", – написав секретар РНБО.
Данілов привітав з Днем Києва / Фото з твітера Данілова
Крім того, секретар РНБО додав, що о 5:30 ранку переглянув ранкове оперативне зведення. За його словами, росіяни продовжують демонструвати тупість і впертість.
"Тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні "чесноти" – тупість і впертість у різних їх варіаціях", – написав Данілов.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко теж приєднався до флешмобу та опублікував схожу картинку.
Ткаченко приєднався до флешмобу / Автор картинки Maks Foreigner
"Київ стояв, стоїть і буде стояти", – написав він.
Росія масовано атакувала Київ
- 28 травня російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. Окупаційні війська атакували Україну відразу 54 "Шахедами", з яких сили ППО збили 52.
- Значною частиною дронів ворог намагався атакувати Київ та область. У КМВА заявили, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на Київ.
- Це була 14 повітряна атака на столицю з початку травня 2023 року. Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.
- За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників. Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
- У Голосіївському через збиття дронів уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, пожежа на території одного з будівництв. Крім того, було загоряння на території підприємства.
- У Печерському районі загорівся дах будинку. У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.