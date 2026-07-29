Стояв на захисті України до останнього: на війні загинув Олексій Долгих
Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув рядовий Олексій Долгих.
Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко.
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Що відомо про загиблого військового?
Український військовий Олексій Долгих служив водієм штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти. Захисник воював у Донецькій області.
Він загинув 14 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району.
Щирі співчуття рідним та близьким Олексія Сергійовича. Вічна та світла пам'ять Герою-захиснику,
– заявив Сапожко.
Прощання із військовим відбулося 28 липня у Броварах. Поховали захисника на Алеї Слави.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Долгих. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
На війні проти російських загарбників загинув військовий прикордонної служби з Волинської області, старший солдат Валентин Пірожик. Життя захисника обірвалося 21 липня.
Військовий народився у 1985 році, мешкав у селі Велимче. Вдома на нього чекали дружина, дві донечки, батьки та брат із сестрою.
Після понад року невідомості підтвердилася загибель українського військового Максима Бербенка з Дніпропетровщини. Захисник поліг у бою поблизу села Тоненьке на Донеччині ще 8 березня 2024 року.