Стояв на захисті України до останнього: на війні загинув Олексій Долгих

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув рядовий Олексій Долгих.

Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко.

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Що відомо про загиблого військового?

Український військовий Олексій Долгих служив водієм штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти. Захисник воював у Донецькій області.

Він загинув 14 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району.

Щирі співчуття рідним та близьким Олексія Сергійовича. Вічна та світла пам'ять Герою-захиснику,

– заявив Сапожко.

Прощання із військовим відбулося 28 липня у Броварах. Поховали захисника на Алеї Слави.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Долгих. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні проти російських загарбників загинув військовий прикордонної служби з Волинської області, старший солдат Валентин Пірожик. Життя захисника обірвалося 21 липня.

Військовий народився у 1985 році, мешкав у селі Велимче. Вдома на нього чекали дружина, дві донечки, батьки та брат із сестрою.

Після понад року невідомості підтвердилася загибель українського військового Максима Бербенка з Дніпропетровщини. Захисник поліг у бою поблизу села Тоненьке на Донеччині ще 8 березня 2024 року.