Волинь втратила захисника: під час реабілітації помер 56-річний Олексій Калюх

Військовий з Волині Олексій Калюх помер у лікарні під час реабілітації після поранення. Захиснику назавжди 56 років.

Сумну звістку повідомила Рожищенська міська рада.

Що відомо про воїна?

Олексій Калюх помер у лікарні 25 серпня. Там він проходив реабілітацію після поранення, яке отримав на війні.

Зазначається, що захисник 1970 року народження проходив службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади.

За померлим військовослужбовцем у громаді оголосили триденну жалобу – до 27 серпня включно та в день поховання. Дату та час зустрічі тіла воїна, а також про чин похорону повідомлять додатково.

Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Калюха. У цей важкий час громада розділяє біль родини та схиляє голову у скорботі,

– написали земляки Олексія Калюха.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника. Світла пам'ять!

Нагадаємо, днями на Чернігівщині поховали двох військовослужбовців – Євгена Бридкого, який служив водієм на Донецькому напрямку, та Владислава Пекура, що виконував бойові завдання на Лиманському та Сумському напрямках.

До цього на Донеччині внаслідок російського авіаудару загинув 35-річний правоохоронець Дмитро Підгаєць. Два роки тому він долучився до полку поліції особливого призначення столичного главку та мав звання капітана.