Відомий кремлівський пропагандист розбився в аварії: він у комі

У Росії в аварії на квадроциклі розбився власник пропагандистського телеграм-каналу Readovka Алєксєй Костильов. Він підтримував війну Росії проти України, відвідував окуповані території та був рупором путінської пропаганди.

Про це повідомляє низка росЗМІ та телеграм-каналів. Нині російський пропагандист перебуває у комі, передає 24 Канал.

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Власник прокремлівської Readovka потрапив в аварію

Власник пропагандистського телеграм-каналу Readovka Алєксєй Костильов потрапив в аварію у Смоленській області. Як пишуть у ЗМІ, рупор Кремля розбився на квадроциклі у селі Рухань.

За яких обставин відбулася аварія – невідомо. Втім, у мережі повідомляють, що Костильов буцімто вилетів з квадроцикла унаслідок ДТП.

До лікарні пропагандист потрапив у непритомному стані. У Смоленській області йому провели операцію і нині готуються перевозити його до Москви бортом санавіації.

Стан Костильова – вкрай важкий. Унаслідок аварії у пропагандиста перелом основи черепа, забій головного мозку та відкрита черепно-мозкова травма. Крім того, лікарі діагностували у Костильова тупу травму живота та закритий перелом кісток тазу.

Нині пропагандист в реанімації. Після аварії він так і не приходив до свідомості й зараз під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень.

У пропагандистському телеграм-каналі Readovka, власником якого є Костильов, повідомили, що аварія сталася під час його робочого візиту до Смоленської області. Втім, жодних деталей про його стан не розповіли. Ба більше, пропагандисти, як і завжди, намагаються приховати реальні наслідки та стан Костильова. У повідомленні стверджують, що стан Костильова буцімто "стабілізували", а також закликали "не вестись на спекуляції".

Водночас журналіст Денис Казанський нагадав, що у березні 2024 року Костильов приїжджав до зруйнованого Сіверськодонецька попіаритися на горі місцевих жителів. Він знімав ролики про те, як гуляв по руїнах у сталінському кітелі.

"Тепер він отримав перелом основи черепа і навряд чи зможе незабаром знімати знущальні відосики з Донбасу. А може взагалі ніколи не зможе", – додав Казанський.

Пропагандистське відео Костильова в окупованому Сіверськодонецьку: дивіться відео

Довідка. Readovka є одним із найбільш одіозних інформаційних ресурсів Росії. Видання регулярно "прославляє" воєнні злочини російської армії, а також розпалює ненависть до України.