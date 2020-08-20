Бажаємо швидкого одужання: Кремль відреагував на ймовірне отруєння Навального
У Кремлі вже відреагували на ймовірне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Так, там запевняють: якщо інформація про токсини в організмі Навального підтвердиться, – то відбудеться розслідування.
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ, передає 24 канал.
Важливо Олексій Навальний перебуває в комі через ймовірне отруєння: що відомо
Пєсков зауважив, що стежить за повідомленнями про госпіталізацію Навального та побажав йому якнайшвидшого одужання "як будь-якому громадянину країни".
Окрім того, у Кремлі пообіцяли надати допомогу в евакуації Навального на лікування за кордон, якщо надійдуть звернення за такою допомогою.
Що ще про ситуацію з Навальним кажуть у Кремлі:
- За словами Пєскова, у Кремлі знають, що Навальний перебуває в омській лікарні у важкому стані.
- За життя опозиціонера борються "кращі лікарі, які роблять все необхідне, щоб допомогти йому".
- Володимиру Путіну, за словами Пєскова, окремо не докладають про госпіталізацію Навального, але президент отримує таку інформацію в рамках моніторингу преси.
- Пєсков також уточнив, що потрібно дочекатися діагнозу і результатів аналізів, перш ніж робити висновки про отруєння Навального.
Зауважимо, що спершу на ймовірне отруєння російського опозиціонера відреагували у Європі. Так, у Литві, Естонії та Польщі стурбовані інформацією про можливе отруєння Олексія Навального. Тим часом в ЄС у разі підтвердження цього факту закликають Росію розпочати розслідування та притягнути винних до відповідальності.
Ймовірне отруєння Навального: що відомо
- Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня.
- На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.
- За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.
- Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.
- Зараз Навальний у реанімації, він підключений до апарату ШВЛ, перебуває в комі.
- Зауважимо, що за схожих обставин у 2004 році була отруєна російська журналістка Анна Політковська.