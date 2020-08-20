У Кремлі вже відреагували на ймовірне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Так, там запевняють: якщо інформація про токсини в організмі Навального підтвердиться, – то відбудеться розслідування.

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ, передає 24 канал.

Важливо Олексій Навальний перебуває в комі через ймовірне отруєння: що відомо

Пєсков зауважив, що стежить за повідомленнями про госпіталізацію Навального та побажав йому якнайшвидшого одужання "як будь-якому громадянину країни".

Окрім того, у Кремлі пообіцяли надати допомогу в евакуації Навального на лікування за кордон, якщо надійдуть звернення за такою допомогою.

Що ще про ситуацію з Навальним кажуть у Кремлі:

За словами Пєскова, у Кремлі знають, що Навальний перебуває в омській лікарні у важкому стані.

За життя опозиціонера борються "кращі лікарі, які роблять все необхідне, щоб допомогти йому".

Володимиру Путіну , за словами Пєскова, окремо не докладають про госпіталізацію Навального, але президент отримує таку інформацію в рамках моніторингу преси.

, за словами Пєскова, Навального, але президент Пєсков також уточнив, що потрібно дочекатися діагнозу і результатів аналізів, перш ніж робити висновки про отруєння Навального.

Зауважимо, що спершу на ймовірне отруєння російського опозиціонера відреагували у Європі. Так, у Литві, Естонії та Польщі стурбовані інформацією про можливе отруєння Олексія Навального. Тим часом в ЄС у разі підтвердження цього факту закликають Росію розпочати розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Ймовірне отруєння Навального: що відомо