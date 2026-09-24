Раніше працював над Армія+: Олексій Рева став заступником міністра оборони

Уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На новій посаді він відповідатиме за розвиток цифрових систем та сервісів для Сил оборони.

Про призначення повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо про нове призначення?

До призначення на посаду заступника міністра Рева працював в ІТ-секторі Міноборони. Він брав участь у створенні застосунку Армія+, цифрової системи обліку військовослужбовців Імпульс, а також очолював проєктні команди.

У Міноборони наголосили, що посилення цифровізації необхідне для того, щоб потреби Сил оборони швидше перетворювалися на конкретні рішення.

Цифрові інструменти дають змогу скорочувати час на ухвалення рішень та забезпечувати військовослужбовців оперативним доступом до актуальної інформації. Водночас одним із ключових завдань стратегії є об'єднання таких інструментів у єдину цифрову екосистему.

Серед пріоритетів нового заступника міністра оборони – подальший розвиток Армія+, Резерв+ та бойової системи DELTA.

Окремим напрямком має стати відкриття ринку ІТ-продуктів для потреб Сил оборони. У Міноборони розраховують, що це дозволить ширше залучати українську ІТ-індустрію до розробки цифрових рішень.

Нагадаємо, 17 вересня генерал-майор Віктор Ніколюк залишив посаду командувача Оперативного угруповання "Схід" після п'яти місяців керівництва. Військовокомандувач заявив, що передає наступнику повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії.

Під час перебування на посаді він керував підрозділами на Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському напрямках фронту.