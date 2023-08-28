Це – Голгофа: Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду

Олексій Резніков розповів, що дуже багато спілкується з президентом Володимиром Зеленським. На 98% воно стосується питання оборони.

Окрім того, ще на 2% воно складається з розмов про майбутнє української армії. Мовиться про глобальний контекст. Відповідну заяву міністр зробив під час пресконференції, повідомляє 24 Канал.

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Резніков наголосив, що право Зеленського – пропонувати людину на посаду міністра оборони. Міністр додав: якщо президент запропонує йому працювати над реалізацією іншого проєкту, то він, мабуть, погодився б. Резніков зізнався: "ця посада, хто б на ній не був – це Голгофа".

Ще у 2021 році перед призначенням мене в Міноборони у президента було кілька різних проєктів, які я був готовий реалізовувати. І президент обирав. Посада посла – це не проєкт. Але є кілька різних можливостей, як реалізувати ці великі проєкти, особливо в контексті проєкту майбутнього нашої армії,

– наголосив Резніков.

Міністр про наступ героїв ЗСУ

Окрім того, Резніков прокоментував контрнаступ героїв ЗСУ. Міністр наголосив, що усе йде за планом. Мета України – зберегти життя своїх воїнів. Тим часом Росія кидає своїх людей як "гарматне м'ясо". Наразі все відбувається за планом Києва.