У родині голови Верховної Ради Руслана Стефанчука – втрата: помер його батько

Батько голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народного депутата Миколи Стефанчука – Олексій Стефанчук помер у неділю, 1 лютого, у віці 75 років.

Про це свідчить допис Руслана Стефанчука у Facebook.

Що відомо про смерть Олексія Стефанчука?

Ввечері у неділю, 1 лютого, Руслан Стефанчук повідомив про втрату.

Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму,

– написав він.

За даними "Поділля news", він був відомим ортопедом-травматологом, автором наукових праць та сімох винаходів, мав звання "Заслужений лікар України" і нагороди Міністерства охорони здоров’я та Президента України.

Медичну освіту Олексій Стефанчук здобув у Тернопільському державному медичному інституті, після чого працював у Хмельницькому. Зазначається, що з 1999 року він очолював травматологічне відділення міської лікарні.

Протягом років роботи Олексій Стефанчук провів понад 10 тисяч операцій і впроваджував сучасні методи лікування. Професійне стажування чоловік проходив у клініках США, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Дата, час та місце прощання з Олексієм Стефанчуком поки невідомі.

