У родині голови Верховної Ради Руслана Стефанчука – втрата: помер його батько
- Олексій Стефанчук, батько Руслана та Миколи Стефанчуків, помер 1 лютого у віці 75 років.
- Він був відомим ортопедом-травматологом, провів понад 10 тисяч операцій та мав низку звань.
Батько голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народного депутата Миколи Стефанчука – Олексій Стефанчук помер у неділю, 1 лютого, у віці 75 років.
Про це свідчить допис Руслана Стефанчука у Facebook.
Що відомо про смерть Олексія Стефанчука?
Ввечері у неділю, 1 лютого, Руслан Стефанчук повідомив про втрату.
Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму,
– написав він.
За даними "Поділля news", він був відомим ортопедом-травматологом, автором наукових праць та сімох винаходів, мав звання "Заслужений лікар України" і нагороди Міністерства охорони здоров’я та Президента України.
Медичну освіту Олексій Стефанчук здобув у Тернопільському державному медичному інституті, після чого працював у Хмельницькому. Зазначається, що з 1999 року він очолював травматологічне відділення міської лікарні.
Протягом років роботи Олексій Стефанчук провів понад 10 тисяч операцій і впроваджував сучасні методи лікування. Професійне стажування чоловік проходив у клініках США, Німеччини, Великої Британії та Польщі.
Дата, час та місце прощання з Олексієм Стефанчуком поки невідомі.
