Олексій Кулеба став новим очільником Мінвідновлення

В Україні триває день призначень. Так, Олексій Кулеба посів крісло віцепрем'єр-міністра з відновлення України.

Зазначимо, що цього дня нового голову отримало і МЗС України. Замість колишнього очільника – Дмитра Кулеби, крісло посів Андрій Сибіга. Він раніше був заступником міністра.

Дивіться також Дипломат війни, який увійде в історію як символ спротиву: біографія Дмитра Кулеби

Олексій Кулеба став главою Мінвідновлення

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що "За" призначення Олексія Кулеби віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України висловилися 240 депутатів Верховної Ради.

Цікаво, що зі 198 депутатів фракції "Слуга народу" за призначення Кулеби проголосували 167 парламентарів.

Результати поіменного голосування за призначення / фото Ярослав Железняк

"Фактично він буде одразу на трьох міністерствах", – пише Железняк.

До цього Кулеба був заступником голови Офісу президента і відповідав за регіональну політику. З травня 2022 по січень 2023 року обіймав посаду глави Київської обласної державної адміністрації.

До Кулеби міністерством керував тимчасовий виконувач обов'язків міністра Василь Шкураков. Повноцінного глави у відомства не було з травня 2024 року, коли з цієї посади було звільнено Олександра Кубракова.