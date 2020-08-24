Влада Німеччини заявила, що, швидше за все, Олексія Навального таки отруїли. Наразі російський опозиціонер перебуває на лікуванні у берлінській клініці Charite.

Навального, швидше за все, отруїли

Відповідну заяву зробив речник Ангели Меркель Штефен Зіберт. Про це інформує Daily Mail.

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Ми маємо справу з пацієнтом, якого, найімовірніше, отруїли,

– зазначив Зіберт.

Російські лікарі казали, що отруєння не було

Зазначимо, що лікарі в Омську, де раніше лікували Навального, ставили опозиціонеру суперечливі діагнози. Спочатку з'явився варіант з нейролептиками, згодом – з отруєнням невідомою токсичною речовиною. Остаточний варіант російських лікарів – жодного отруєння, просто порушення обміну речовин.

Зверніть увагу! 22 серпня Навального транспортували до Німеччини, де його лікують в клініці Charite. За опозиціонером закріпили статус "гостя канцлерки Ангели Меркель", аби забезпечити його охороною.

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