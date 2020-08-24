У німецькому уряді допускають, що Навального таки отруїли
Влада Німеччини заявила, що, швидше за все, Олексія Навального таки отруїли. Наразі російський опозиціонер перебуває на лікуванні у берлінській клініці Charite.
Навального, швидше за все, отруїли
Відповідну заяву зробив речник Ангели Меркель Штефен Зіберт. Про це інформує Daily Mail.
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Ми маємо справу з пацієнтом, якого, найімовірніше, отруїли,
– зазначив Зіберт.
Російські лікарі казали, що отруєння не було
Зазначимо, що лікарі в Омську, де раніше лікували Навального, ставили опозиціонеру суперечливі діагнози. Спочатку з'явився варіант з нейролептиками, згодом – з отруєнням невідомою токсичною речовиною. Остаточний варіант російських лікарів – жодного отруєння, просто порушення обміну речовин.
Головне про отруєння Олексія Навального
- 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера переконані, що його отруїли.
- Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.
- Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.