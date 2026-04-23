23 квітня, 20:45
У Верховній Раді з'явиться нова нардепка: ЦВК зареєструвала Олену Київець

Діана Подзігун
Основні тези
  • ЦВК зареєструвала Олену Київець народною депутаткою України від партії "Слуга Народу".
  • Вона замінить Дар'ю Володіну, яка достроково склала повноваження, і набуде повноважень після складення присяги.
ЦВК зареєструвала Олену Київець народною депутаткою України. Вона була обрана за списком партії "Слуга Народу".

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Дивіться також У Раді підтримали відставку нардепки від "Слуги народу" Володіної 

Чи зареєструвала ЦВК Київець?

Відомо, що Київець стала наступною за черговістю кандидаткою у народні депутати замість Дар'ї Володіної, яка достроково склала свої повноваження.

Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Олени Київець та відповідно до законодавства зареєструвала її народною депутаткою України, обраною на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу",
– йдеться у повідомлені.

Таким чином Київець була включена до виборчого списку цієї партії під 161 номером.

В установі зауважили, що депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Що відомо про нову нардепку?

  • Олена Київець народилась 1977 року й нині проживає у столиці. 

  • Щодо освіти – Олена завершила навчання у КНЕУ імені Вадима Гетьмана й є професоркою кафедри міжнародного та європейського права. Судимості відсутні.

Пов'язані теми:

Верховна Рада ЦВК
Новини України