У Верховній Раді з'явиться нова нардепка: ЦВК зареєструвала Олену Київець
ЦВК зареєструвала Олену Київець народною депутаткою України. Вона була обрана за списком партії "Слуга Народу".
Чи зареєструвала ЦВК Київець?
Відомо, що Київець стала наступною за черговістю кандидаткою у народні депутати замість Дар'ї Володіної, яка достроково склала свої повноваження.
Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Олени Київець та відповідно до законодавства зареєструвала її народною депутаткою України, обраною на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу",
– йдеться у повідомлені.
Таким чином Київець була включена до виборчого списку цієї партії під 161 номером.
В установі зауважили, що депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.
Що відомо про нову нардепку?
Олена Київець народилась 1977 року й нині проживає у столиці.
Щодо освіти – Олена завершила навчання у КНЕУ імені Вадима Гетьмана й є професоркою кафедри міжнародного та європейського права. Судимості відсутні.