Понад місяць боротьби за життя після обстрілу: у лікарні померла волонтерка Олена Тарасенко

У лікарні померла херсонська волонтерка Олена Тарасенко, яка понад місяць боролася за життя після російського обстрілу. Жінці було 48 років.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на подругу волонтерки, журналістку Тетяну Савулю.

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Що відомо про Олену Тарасенко?

Олена Тарасенко отримала важкі поранення під час російської атаки на Херсон 24 травня. Близько тижня тому жінку перевели у відділення неврології, а 3 липня її провідала подруга.

Вона була вся жовта та дуже хотіла води. Вона казала: "Води хочу, води",

– розповіла Тетяна.

Життя Олени Тарасенко обірвалося наступного дня близько дев'ятої години ранку. Тетяна розповіла, що про смерть подруги дізналася лише ввечері – у неї залишилися 85-річна мати та 21-річний син.

Це була людина, яка завжди йшла на допомогу, яка ніколи нічого не боялася, надихала. Більшість зйомок і класних сюжетів, які я знімала, робила з нею. Вона мене возила, вона допомагала знімати. Й коли були обстріли, я сиділа ховалася, а вона знімала. Це наскільки вона була сильна, мужня. Вона була справжня,

– поділилася подруга волонтерки.

Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Олена понад 25 років працювала водійкою тролейбуса. Під час російської окупації Херсона вона продовжувала перевозити пасажирів, а згодом долучилася до волонтерської діяльності та автобусом евакуйовувала людей на підконтрольну Україні територію.

З російської окупації вона змогла врятувати близько 50 людей – переважно жінок і дітей.

Згодом волонтерка потрапила в російський полон. Жінку утримували в катівні, яку окупанти облаштували в підвалах Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

У російському полоні вона провела вісім днів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олени Тарасенко. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 24 травня близько 9:45 російські військові обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона.

Тоді внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей: 81-річна жінка та 63-річний чоловік дістали вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії та осколкові поранення, а Олену Тарасенко у важкому стані доправили до лікарні.