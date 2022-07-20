Олена Зеленська виступила у Конгресі США: історична промова першої леді

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом у США. Дружина українського президента виступила в американському Конгресі та закликала надати українцям ще більше зброї.

За словами Олени Зеленської, лише так можна зупинити ті "голодні ігри", які влаштувала росія в Україні. Вона зазначила, що це вперше дружина президента іншої країни отримала шанс звернутись до конгресменів.

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Зеленська показала фото жертв російської війни

Олена Зеленська наголосила, що знає, що зазвичай перші леді говорять про мирні речі і те, що вона робить – поза протоколом. Проте вона звернулась до конгресменів не лише, як до політиків, а як до матерів та батьків, доньок та синів, бабусь та дідусів.

Яких би посад ми не досягли би в житті, ми завжди залишаємось членами для своєї родини та дітьми для своїх батьків. Ми маємо у своїй родині цілий світ і робимо все, аби зберегти його. Ми плачемо, коли не можемо його зберегти. Ми повністю розбиті, коли цей світ зруйнувала війна,

– сказала Зеленська.

В Україні, наголосила перша леді, таких світів вже зруйновано десятки тисяч. Зеленська показала фото та відео 4-річної Лізи, яка загинула під час обстрілу Вінниці. Вона розповіла про поранену маму дівчинки та інших постраждалих внаслідок злочинних дій російських військових.

Про мирні теми я не можу зараз говорити, – Зеленська

Перші леді говорять про освіту, безбар'єрність. Ви очікували почути від мене щось таке, але як про них можна говорити, коли проти твоєї кар'єри йде не спровокована загарбницька війна,

– додала дружина українського президента.

Також Зеленська показала удар по Очакову, під час якого загинула 5-річна Єва. Конгресмени побачили і світлини вбитих у торговому центрі у Кременчуці молодих людей, загиблої від російської ракети журналістки Віри Гирич.

Зеленська наголосила, що з початку війни росія випустила по Україні більше ніж 3 тисячі ракет.

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росія веде в Україні "голодні ігри"

росія, сказала перша леді, веде в Україні "голодні ігри": полює на мирних людей, в мирних містах України. При цьому пропагандисти не показують ані крихти правди у своїх новинах. Зеленська розповіла моторошні історії про вбиту родину поліцейського, що пробувала виїхати з Нової Каховки, замордовану сім'ю старости села Мощун, знищені три покоління жінок в Одесі.

Перша леді попросила для України зброю

Ви допомогли нам багато, щоб ми вистояли та захистити мільйони українців і ми за це вдячні. Проте терор продовжується, я звертаюсь від імені всіх загиблих, і всіх, хто вижив, всіх, хто воює на передовій, і хто чекає в тилу. Я прошу річ, про яку ніколи б у вас не просила раніше, – зброю,

– звернулась до конгресменів Зеленська.

Перша леді наголосила, ця зброя потрібна не для того, аби вести війну на чужій територію, а для того, аби захистити рідну землю. Також Зеленська попросила засоби ППО, аби ракети не руйнували сім'ї.

Україну позбавили нормальності

Зеленська зауважила, що Україну зараз позбавили нормальності. Дружина президента не може відповісти на питання, чи зможуть її діти восени піти навчатись. Вона закликала допомогти спинити терор в Україні.

Дивіться виступ першої леді Олени Зеленської в Конгресі США:

На завершення виступу конгресмени відреагували аплодисментами та стоячи.