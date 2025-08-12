Ростовський суд приговори українку Олену Іпатову до 5 років і двох місяців колонії. Їй інкримінують участь у терористичній спільноті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про суд над українкою?

Так, 54-річну Олену Іпатову затримали 14 березня 2025 року. 2 квітня жінку взяли під варту, після чого відпустили під розписку про невиїзд. Після винесення вироку жінку заарештували в залі суду.

Як повідомляла російська прокуратура, з січня 2018 року по весну того ж року українка служила на посаді бойового медика у штурмовому батальйоні "Айдар" ЗСУ. Жодної інформації про те, чи воювала Іпатова на українському боці під час повномасштабного вторгнення, немає.

Важливо, що з 20 лютого 2025 року Олена Іпатова перебуває у розшуку МВС України, як особа, що зникла безвісти або стала жертвою кримінального правопорушення. Місцем її народження у картці вказаний Сіверськодонецьк.

До речі, нещодавно у Росії за подібною статтею до 21 року колонії суворого режиму засудили полоненого Владислава Шпака з Мелітополя. Росіяни заявляють, що у червні 2020 року той нібито "з метою покращення свого матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань" підписав контракт і вступив до лав бригади НГУ "Азов".