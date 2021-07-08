Ольга Фреймут зачарувала ніжним образом у квітковій сукні: фото

8 липня 2021 , 18:15
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Джерело:

інстаграм Ольги Фреймут

Українська телеведуча Ольга Фреймут потішила прихильників новим фото. Вона поділилася кадром, де показала красивий літній образ. Зірка позувала в ніжно-рожевій сукні з квітковим принтом.

Ольга Фреймут рідко поширює нові фотографії, тому кожен допис зацікавлює її 670-тисячну аудиторію підписників. 

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Ніжний look Ольги Фреймут

Днями знаменитість оприлюднила фото, де позувала, сидячи на кріслі, та легко усміхалася. Ольга одягнула ніжно-рожеву сукню з квітковим принтом, що була пошита з легкої тканини та чудово підійшла для спекотного літнього дня. Вбрання застібалося на ґудзики, а на рукавах мало гумки, що додавали образові особливої елегантності та жіночності.

Серед прикрас Фреймут вирішила довершити аутфіт намистом і каблучками. Біляве волосся вона вклала рівно та забрала набік, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. 

Етикет – моя пристрасть. Секретна зброя і сила,
– написала Ольга під фото.


Ольга Фреймут у сукні з квітковим принтом / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Шанувальники телеведучої не залишили допис без уваги. В коментарях висловлюють на її адресу компліменти:

  • "Дуже гарна сукня";
  • "Красуня";
  • "Ви чарівна";
  • "Обожнюю";
  • "У вас дуже гарна сукня, личить вам".
Автор: Христина Кобак