Ольга Фреймут зачарувала ніжним образом у квітковій сукні: фото

Українська телеведуча Ольга Фреймут потішила прихильників новим фото. Вона поділилася кадром, де показала красивий літній образ. Зірка позувала в ніжно-рожевій сукні з квітковим принтом.

Ольга Фреймут рідко поширює нові фотографії, тому кожен допис зацікавлює її 670-тисячну аудиторію підписників.

Дивіться також Оля Фреймут позувала в мереживному боді: спокусливий кадр з Греції

Ніжний look Ольги Фреймут

Днями знаменитість оприлюднила фото, де позувала, сидячи на кріслі, та легко усміхалася. Ольга одягнула ніжно-рожеву сукню з квітковим принтом, що була пошита з легкої тканини та чудово підійшла для спекотного літнього дня. Вбрання застібалося на ґудзики, а на рукавах мало гумки, що додавали образові особливої елегантності та жіночності.

Серед прикрас Фреймут вирішила довершити аутфіт намистом і каблучками. Біляве волосся вона вклала рівно та забрала набік, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

Етикет – моя пристрасть. Секретна зброя і сила,

– написала Ольга під фото.



Ольга Фреймут у сукні з квітковим принтом / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Шанувальники телеведучої не залишили допис без уваги. В коментарях висловлюють на її адресу компліменти: