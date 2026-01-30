Медики зробили диво: після місяця у комі опритомніла дівчинка, яку збила суддя у Харкові
- 13-річна Ольга Шевчун вийшла з коми після того, як її збила суддя Анна Токмакова.
- Мати дівчинки повідомила, що підозрювана надала 40 тисяч гривень на першу допомогу, але компенсації та покриття збитків вирішуватимуться через суд.
13-річна Ольга Шевчун, яку у Харкові на пішохідному переході збила суддя, вийшла з коми та перебуває у реабілітаційному центрі. Родина розповідає, що дівчинка має серйозні наслідки травм і потребує тривалої терапії.
Підозрювану Анну Токмакову – суддю Валківського районного суду – наразі не взяли під арешт. Про це повідомляє Суспільне Харків.
У якому стані перебуває дівчинка?
Ольга прийшла до тями після майже місяця у комі – це сталося вночі 19 січня. Нині вона перебуває в реабілітаційному центрі у Харкові, де продовжує відновлення після тяжких травм.
"На даний час ми не дуже добре говоримо, не сидимо. У нас не працює права сторона. Нас чекає довга й тяжка реабілітація. Заново ходити, тримати ручку, вчитися правильно говорити – все це нас чекає попереду. Розходження в очах, зір у неї поганий – у неї все двоїться", – говорить мати дівчинки Ганна Максюта.
Матір Олі каже, що найбільше чекає, щоб донька повноцінно заговорила, почала рухатися, знову сиділа.
Вона не сидить, вона постійно лежить. Я сподіваюся, що нам допоможуть тут, в реабілітаційному центрі. Я дуже рада, що ми з лікарні невідкладної допомоги потрапили в дитячу інфекційну лікарню, в реанімацію. Я безмежно вдячна всьому реанімаційному персоналу, завідувачці реанімації Наталії В’ячеславівні. Вони просто зробили диво. Вони витягли мою дитину. Вони зробили дуже багато,
– говорить мама постраждалої дитини.
Чи допомагає родині суддя?
За словами матері Ольги, першу допомогу у вигляді 40 тисяч гривень після трагедії надала підозрювана суддя Алла Токмакова.
ЇЇ адвокати повідомили, що готові допомагати з лікуванням та реабілітацією, якщо сім’ї це знадобиться.
Однак офіційні рішення щодо компенсацій та покриття збитків має ухвалити суд, і мати дівчинки наполягає, що не відступить від своїх вимог.
"На сьогодні я чекаю тільки суду – і суд буде все вирішувати. Всі витрати, реабілітацію, всі збитки. Це все буде через суд. Від свого я не відступлюся. Вибачте, але у мене дитина дуже багато на даний час втрачає. Вона не займається, не спілкується зі своїми друзями. У нас вже третя лікарня", – сказала матір Ольги.
Що відомо про аварію?
18 грудня близько 15:50 у Харкові суддя на автомобілі Hyundai Accent рухалася вулицею Дудинської в напрямку проспекту Любові Малої. За даними слідства, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не зменшила швидкість і не зупинилася.
Постраждали двоє дівчат – віком 13 та 14 років, їх з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімації.
У суботу, 20 грудня, стало відомо про оголошення їй підозри за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.
27 грудня стало відомо, що суддю Валківського районного суду не відправили під домашній арешт, як про це просив у поданні заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.