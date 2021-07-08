Ольга Цибульська розповіла, де її місце сили в Україні

Зовсім недавно Ольга Цибульська хизувалася знімками з відпустки в Туреччині. Як тільки-но вона повернулася, відразу почала активно працювати – вирушила на зйомки "Хто зверху?" За лаштунками шоу вона розповіла "Новому каналу" про те, чи планує цього літа ще раз відправитися у відпустку за кордон.

Артистка зізналась, що обожнює гуляти по своєму хуторі і годувати курочок. Саме там вона відпочиває душею.

До слова Оля Цибульська приголомшила зухвалим образом на Atlas Weekend 2021: фото

В Україні люблю відпочивати у себе вдома. Також мені подобається їздити до бабусі в місця мого дитинства. Сподіваюся, що в цьому році вийде побувати у неї. Під час локдауну намагалася її вберегти, тому ми давно не бачилися. Хочеться приїхати до неї на хутір, походити у дворі, погодувати курочок і відчути себе маленькою,

– зізналась Цибульська.

Набратися сил зірці допомагає і море.

"Минулого року ми їздили на кілька днів в Санжійку. Нестору дуже сподобалося. Там красива природа з нереальними піщаними урвищами. Єдине, потрібно підтягнути український сервіс та чистоту пляжів. Ще я б хотіла поїхати на відпочинок в Кирилівку. Два роки тому була на гастролях. Там дуже красиві пляжі на Федотової косі. Ткачі відпочивали і дуже хвалили це місце. Сподіваюся, що вийде вирватися на кілька днів", – додала співачка.

Де зараз відпочивають українські зірки