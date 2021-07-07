Саме від попередньої влади Фукс отримав "покровительство" й сприяння у шаленому та швидкому збагаченні. Зокрема, 4 роки тому під його контроль перейшли 20 перспективних газових родовищ на Полтавщині, які свого часу належали міністру енергетики часів Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.

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Як родовища опинилися в руках Фукса

Коли Ставицький втік з України після Революції Гідності, ці 20 газових родовищ не повернулися у державну власність, а опинилися в руках Павла Фукса.

Накласти лапу на ці перспективні поклади газу йому допоміг голова Полтавської облради Олександр Біленький – представник "Блоку Петра Порошенка". Саме Біленький у 2017 році й протягнув через сесію Полтавської облради скандальне рішення про передачу Фуксу цих газових родовищ.



Олександр Біленький / Фото Полтавської облради

Саме за чинної влади й застосувала щодо Фукса санкції РНБО. Ліцензії на видобуток газу на цих родовищах на сьогодні заморожені.

Як Фукс збагачується на киянах

Однак на цій газовій афері перелік оборудок олігарха не закінчується. Крім покладів газу, оточення Порошенка спільно з мером Києва Віталієм Кличком подарувало Фуксу ще й можливість шалено збагатитися на мешканцях Києва.

Саме близький до Порошенка народний депутат від БПП Сергій Березенко раніше неформально курував усі питання київського транспорту, зокрема столичного метрополітену.



Сергій Березенко раніше неформально курував усі питання київського транспорту / Фото lb.ua

Наприклад, більшість реклами у київському метрополітені продають саме фірми Березенка. Крім того, у київського метро ще з часів Віктора Януковича була суперечка з фірмою так званого Юри Єнакієвського, яка втридорога поставила київській підземці вагони й вимагала таким чином погасити штучний борг у майже 2 мільярди гривень.

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Здавалося б, що після Майдану та втечі Юри Єнакієвського з України ця спроба пограбування київського метро через оборудку з вагонами мала б залишитися у минулому.

Однак ні. У часи Порошенка у 2018 році Фуксу дали можливість викупити у фірми Єнакієвського право вимоги боргу з київського метро.



Петро Порошенко / Фото "Європейської Солідарності"

Після такого цей "скандальний ділок" почав вибивати з київського метро ці шалені гроші, нацькувавши на підземку державних виконавців. Коли вони заблокували рахунки столичного метрополітену, керівництво підземки здалося і погодилося виплатити Фуксу фіктивний борг.

Тепер кожен пасажир столичної підземки, сплачуючи за проїзд, частину з цих грошей віддає скандальному бізнесмену для погашення двомільярдного боргу.

До речі, нещодавно працівники київського метрополітену вимагали під стінами Київської міської ради підвищити плату за проїзд. Мовляв, підземці грошей катастрофічно не вистачає ні на проведення ремонту потягів, ні на зарплати працівникам.

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Думаю, їм варто було ще піти протестувати під стіни маєтків Порошенка чи Березенка в Конча-Заспі, через яких столичну підземку Фуксу й вдалося "обчистити" на мільярди гривень.

Що задумав олігарх

Втім, це ще не все. Якщо Фуксу тоді вдалося легко витрусити з киян мільярди на метро, то чому б йому не здерти з мешканців столиці ще кілька десятків мільйонів на іншій оборудці? І ось що він задумав.

Раніше Фуксу вдалося майже за безцінь купити на Рибальському острові в Києві будівлю старого заводу "Ремдизель" і земельну ділянку під ним. Він планував знести старі заводські будівлі й забудувати цю територію елітним житловим комплексом. У цей час поруч влада Києва будувала Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро.



Фуксу вдалося майже за безцінь купити будівлю старого заводу / Фото Дмитра Ларіна

Так от, фірма Фукса подала позов до суду. Мовляв, столичні будівельники під час зведення мосту так сильно забивали сваї, що викликали руйнування цехів заводу "Ремдизель". За це бюджет Києва має компенсувати збитки фірмі у розмірі 80 мільйонів гривень.

Скандально відомий Печерський райсуд Києва 4 роки тому виніс рішення на користь його фірми, зобов'язавши київську мерію виплатити олігарху ці гроші, не взявши до уваги 2 важливі факти:

заводські будівлі, які начебто отримали тріщини, фірма Фукса й так планувала зносити та зводити на їхньому місці висотки;

самі цехи заводу вже понад 10 років були в такому аварійному й занедбаному стані, що дивно було, як вони до цього самі не завалилися.

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На цьому фото один із цехів, які начебто постраждали від дій будівельників по сусідству. І саме за ці будівлі Фукс і просив компенсацію зі столичного бюджету.



Однин із цехів, який "постраждав" через будівельників / Скриншот з відео 24 каналу

Фукс хоче оскаржити рішення суду

Втім, на щастя, у 2020 році Апеляційний суд Києва скасував це скандальне рішення райсуду, встановивши, що причиною руйнування цехів був їхній занедбаний стан і зношеність, а не дії будівельників.

Однак скандального олігарха це не зупинило. Він збирається вже у Верховному Суді оскаржити рішення Апеляційного суду і таким чином вибити з киян 80 мільйонів гривень, які йому так люб'язно готові були віддати за попередньої влади. Представники Київської міської ради навіть не ходили на судові засідання, коли ця справа розглядалася у суді першої інстанції.

Через це тепер, коли скандальний олігарх бідкається, що йому ледь не у друзів доводиться позичати гроші на життя після накладення санкцій РНБО, його чомусь зовсім не шкода.

Ми з вами знаємо, що його статки – це не те, що він заробив, створивши якийсь корисний товар чи послугу та продавши це на ринку. Його активи – це надра й гроші, які вчора належали нам і які за покровительства попереднього президента віддали цьому "спритному ділку" майже за безцінь.

Він може отримати ще додатково 80 мільйонів наших грошей, якщо РНБО не доповнить санкційне рішення щодо Фукса його фірмою, яка вимагає відшкодування за напівзруйновані будівлі заводу "Ремдизель". Чим закінчиться ця історія – дізнаємося згодом.