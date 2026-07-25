Олігархи проти Путіна: які антивоєнні процеси незабаром можуть початись у Росії

На тлі регулярних дронових атак, погіршення економічної ситуації російські впливові кола виводять свої активи з Росії. Олігархи не хочуть продовження війни проти України, оскільки переймаються за свої статки.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, підкресливши, що в Росії понад 150 кримінальних справ було відкрито проти олігархів (мовиться про можливість примусово вилучити майно на чималі суми).

Захід і олігархи Росії могли домовитися

Російські багатії, зі слів політичного експерта, усвідомлюють, що сьогодні ще ситуація така, що, підтримуючи війну, від держави можна отримати індульгенцію, виділення преференцій з федерального бюджету (трильйони рублів на компенсацію), змогу заробити гроші, зокрема це стосується тих, хто займається паливним бізнесом. Однак така ситуація, на думку Городницького, триватиме недовго, бо фінанси в Росії закінчуються.

Олігархи розуміють, що сьогодні вони перебувають в окремому середовищі над всіма. Зараз влада забере гроші в росіян, але ті швидко витратяться, а далі вона прийде до них і забере все, що в них лежить у банках, всі активи у вигляді заводів та пароплавів. Тому, аби зберегти це, через домовленість із західними спецслужбами (щоб ці гроші там не чіпали) вони це виводять з Росії,

– озвучив Городницький.

Він зауважив на тому, що на ці кошти взагалі-то Захід мав би накласти санкції, адже вони належать людям, які підтримували Путіна і були долучені до війни проти України. Однак обмежень на ці фінанси, зі слів політичного експерта, Європа не накладає. Він навів приклад щодо російських яхт, які на початку війни були під санкціями, але сьогодні чимала їх кількість вільно курсує морями.

Наші партнери намагаються тим самим задобрити російських олігархів і відкрити їм вікно можливостей. Мовляв, вони допоможуть їм, а ті зроблять відповідний крок і приберуть Путіна з трону. Я вірю в те, що вони можуть це зробити. Стаття Мельниченка прямо на це вказує. Він пише, що вони не хочуть військового КДБ-шного правління, яке зараз існує у державі, а прагнуть бізнесового, щоб всі були щасливі та багаті. А от Путін і є з тієї КДБ-шної системи,

– підсумував Городницький.

Повне інтерв'ю Андрія Городницького: дивіться у відео