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      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни

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      Гроші не пахнуть?
      Гроші не пахнуть? / Фото з відкритих джерел

      "Кому війна, а кому мати рідна" – цей вислів міг би нести позитивне забарвлення, якби ним характеризувалися люди, здатні будь-яку – навіть найгіршу – ситуацію обернути собі на користь.

      На жаль, в українських реаліях цим висловом можна описати хіба що вітчизняних олігархів, які попри те, що в країні триває війна, багатіють усе швидшими темпами. Так, минулого року сумарні статки наших мільярдерів зросли на третину, а цього року – вже на 43%, порахували журналісти видання "НВ". Тобто з кожним роком вітчизняні олігархи все краще пристосовуються до нових реалій та все ефективніше в Україні заробляють. І тут мені зараз буде потрібна ваша допомога. Розсудіть!

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      З одного боку мене вчили: рахувати чужі гроші не можна, бо це свідчить про заздрощі! З іншого, от немає в мене чомусь жодних заздрощів до прибутків Тіма Кука з Apple, Марка Цукерберга з Facebook чи Ілона Маска зі SpaceX. Утім, маю заздрощі до Ріната Ахметова, найбагатшого в світі українця, який лише за рік став багатшим на 76%. І до Вадима Новінського, який іще на 94% розбагатів, тобто фактично подвоїв свої мільярдні статки. Ну й Петру Порошенку трошки заздрю, він серед українських мільярдерів в доларах за рік збагатів найменше – лише на 10%.

      Отже, допоможіть мені зрозуміти, чому я не заздрю Куку, Цукербергу й Маску, а заздрю Ахметову, Новінському й Порошенку? Напевно, заздрю саме вітчизняним олігархам, бо вони не тільки багаті, але ще й дуже розумні. Бо, погодьтеся, досить легко багатіти виробляючи IРhone, який щорічно б’є рекорди продажів. А от спробували б ці маски з цукербергами розбагатіти в країні, яка нічого не виробляє, а лише розпродає природні ресурси, спробували б ці іноземні генії збагатися в країні, яка 5-й рік поспіль воює з російською армією (яка, до речі, в п’ятірці найпотужніших армій світу), спробували б ці стартапери з Силіконової долини з року в рік лише багатіти в країні, яка є найбіднішою в Європі! Як тобі таке Ілон Маск? Ти б так зміг?

      І ви знаєте, тут мені подумалося, може саме іноземним прикладом й надихалися наші олігархи? Дивіться, якщо Ілон Маск здатен відправити в космос два рази одну й ту саму ракету, а Тім Кук здатен з року в рік продавати IРhone в одному і тому самому дизайні, то чому б нашим олігархам усе це не повторити? Й вони повторили, як змогли! Продають державі донбаське вугілля за ціною придбаного в Нідерландах – зветься ця схема Ротердам+. Зробили вони в країні дві різні ціни на один й той самий газ і мутять тепер на цьому гроші з держбюджету… Ну, а концерн "Укроборонпром", який має монопольний доступ до державного замовлення й засекречені бюджети, напевно надихався Facebook Цукерберга – який, як з ним не воюй, все одно показує тобі лише ті дописи друзів, що схоче, і робить це за якимись дивними, засекреченими алгоритмами. Але ви знаєте, той вислів "Кому війна, а кому мати рідна", він же насправді не тільки про війну. Він взагалі-то про здатність усілякої погані випливати й не тонути при будь-яких умовах.

      Так після Революції Гідності ми намагалися покарати чиновників часів Януковича, які разом з ним розкрадали країну. Втім, наші намагання виявились марними! Хтось з тих чиновників переховується нині за кордоном, а хтось навіть і тікати не став. Але й ті й інші і далі продовжують збагачуватися на тих самих схемах, запроваджених іще за часів Януковича. Та й олігархи наші, вони ж не учора в нас завелися, вони були від самої Незалежності. Були при владі, у владі, чи біля влади, проте є незмінними, і, схоже, в цій реальності позбутися їх нам не вдасться...

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 29 жовтня
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