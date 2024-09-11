Поліція запобігла трьом терактам під час Олімпіади-2024 в Парижі

Голова національної антитерористичної прокуратури Франції Олівʼє Крістен прозвітував про заходи безпеки під час Олімпійських ігор. Завдяки діям на випередження правоохоронцям вдалося ліквідувати загрози.

Перед початком Олімпіади-2024 були небезпідставні побоювання за безпеку спортсменів та вболівальників. Не секрет, що терористичні організації завжди розглядають всесвітні спортивні змагання з метою вчинення злочинів.

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Які об'єкти обрали терористи для своїх атак

За словами антитерористичного прокурора Олів'є Крістена, під час Ігор вдалося запобігти трьом терактам. Перший планувався на заклади барного типу навколо стадіону "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні.

Інша група зловмисників готували напад на установи або представництва Ізраїлю в Парижі.

Довідка. Олімпійські ігри-2024 в Парижі тривали з 26 липня по 11 серпня.

Нарешті, у третьому випадку жителі Жиронди планували теракт під час Олімпіади. Втім, правоохоронці заарештували злочинців.

Усі, хто планував ці напади, були заарештовані. Це призвело до висунення п’яти звинувачень, у тому числі одному неповнолітньому,

– заявив Крістен.

Прокурор зазначив, що усі затримані наразі перебувають під вартою.

Безпрецедентні заходи безпеки