Олімпійські ігри для студентів та працівників: стартував конкурс робітничих професій WorldSkills

У Маріуполі закінчився перший відбірковий день конкурсу робітничих професій WorldSkills Ukraine для молодих фахівців і школярів. Генеральним партнером з моменту заснування конкурсу в 2016 році є "Метінвест".

Змагання будуть відбуватись за 18 компетенціями. Головною метою є можливість дати учасникам продемонструвати свої практичні навички у встановлений час.

Підвищити свою кваліфікацію на підприємствах "Метінвесту" та взяти участь у конференціях у рамках конкурсу зможуть викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу.

Також на учасників регіональних конкурсів з вересня 2021 року чекають майстер-класи з виконання конкурсних завдань, екскурсії на підприємства та зустрічі з топменеджерами групи.

У жовтні зможуть взяти участь у профорієнтаційній програмі Steel Craft: спробувати себе у робітничій професії школярі 8-х та 9-х класів у Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі.

За словами гендиректора "Метінвесту" Юрія Риженкова, компанія послідовно займається реформою технічної освіти в країні, та за 15 років роботи вже вклала у сферу освіти 180 млн грн.

"Сьогодні Worldskills Ukraine – не просто конкурс професійної майстерності, це ще й чудова можливість для всіх, хто хоче розвиватися в професії, знайти роботу, побудувати кар'єру в найкращих компаніях країни. Майбутнє української промисловості – за тими, хто сьогодні тільки робить перші кроки в професії. Саме тому група "Метінвест" підтримує багато освітніх проєктів для молоді. Ми прагнемо якомога раніше виявляти потенціал молодих фахівців і дати їм можливість розвиватися. Саме тому виступає генеральним партнером Worldskills Ukraine", – наголосив Риженков.

– частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають Олімпійськими іграми для студентів та працівників віком 18-22 роки. В Україні конкурс проводять вже п'ять років поспіль.