Скандал з оформленням інвалідності: Олійник звільнився з посади голови прокуратури Хмельниччини

Олексія Олійника звільнили із посади. Триває службове розслідування.

Олексій Олійник більше не обіймає посаду керівника прокуратури Хмельниччини. Раніше він відреагував на інформацію про те, що 50 прокурорів регіону мають інвалідність, яку отримали за схемою Крупи.

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Інформацію перевіряють

Олексій Олійник нібито звільнився із посади за власним бажанням. Триває розслідування справи про оформлення інвалідності 50 прокурорами області.

Воно охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

Раніше Олійник намагався спростувати заяву Бутусова про те, що 50 прокурорів його регіону незаконно отримали інвалідність. Він зауважив, що заяви Бутусова не повною мірою відповідають дійсності. Так, він наголосив, що чисельний склад прокуратури Хмельницької області складає 225 прокурорів. Водночас групу інвалідності мають лише 48 з них.

Керівник Хмельницької прокуратури також додав, що він також має проблеми зі здоров'ям. Так, у 2005 році він отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження.