"У мене немає ні 13, ні 6 мільйонів": суд обрав Стефанішиній запобіжний захід

Вранці 6 серпня суд назвав заставу для колишньої пані посол України в США. Ексдипломатку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Hromadske.

Що відомо про рішення суду?

У четвер, 6 серпня, відбулось судове засідання над колишньою пані посол в США. Сума застави для Ольги Стефанішиної складатиме 6 мільйонів гривень. Крім того, її зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих.

Ексдипломатка буде шукати гроші, щоб внести заставу.

В мене немає ні 13, ні 6 мільйонів, але я буду шукати ці кошти. Мій план – забезпечити безпеку родини, уникнути погроз, які я та члени моєї родини отримують,

– заявила Стефанішина.

Зазначимо, що у середу, 5 серпня, прокуратура вимагала для колишньої пані посол в Україні суму застави розміром 15 мільйонів 312 тисяч гривень.