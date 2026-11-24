Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через відсутність відповіді Володимира Зеленського на петицію про проведення відкритої пресконференції. З відповідними скаргами до омбудсмена звертався журналіст, який заявив про ймовірне порушення своїх прав.

Петиція ще 29 вересня набрала необхідні 25 тисяч голосів, однак станом на 24 листопада залишається без відповіді глави держави, повідомив Данило Мокрик.

Чому омбудсман відкрив провадження?

Журналіст оприлюднив відповідь Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Згідно з документом, Мокрик звертався до Дмитра Лубінця зі скаргами 23 жовтня та 2 листопада 2026 року. Він просив перевірити можливе порушення його прав і свобод через те, що президент не відповів на петицію про відкриту пресконференцію за участю незалежних журналістів.

Для з'ясування обставин Секретаріат омбудсмана направив лист до Офісу Президента України. Після цього ухвалили рішення відкрити провадження за скаргами Мокрика.

З огляду на зазначене та оскільки порушене питання потребує здійснення подальшої перевірки, інформуємо про прийняте рішення щодо відкриття провадження Уповноваженого за Вашими скаргами,

– йдеться у відповіді Секретаріату.

У документі також зазначили, що подальший розгляд звернень відбуватиметься в межах відкритого провадження. Про результати перевірки журналіста мають повідомити додатково. Лист датований 23 листопада.

Петицію про проведення відкритої пресконференції президента оприлюднили на сайті глави держави 27 серпня 2026 року. Її авторка Анна Репіна закликала організувати зустріч Зеленського з незалежними та критично налаштованими журналістами.

Необхідні для розгляду 25 тисяч підписів петиція набрала 29 вересня. Загалом її підтримали 25 065 людей. Однак станом на 24 листопада вона досі має статус "На розгляді", а відповіді президента на сайті немає.

Відповідно до статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян", електронну петицію розглядають невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Авторка петиції наголошувала, що після завершення протестів в Україні залишилося чимало запитань до влади. Тому вона запропонувала провести окрему пресконференцію, під час якої журналісти могли б без попереднього погодження ставити президенту запитання про внутрішню політику, рішення влади та вимоги учасників протестів.

Серед медіа, представників яких пропонували запросити, – Суспільне, "Українська правда", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, NV, "Дзеркало тижня", BBC Україна та Liga.net.

Нагадаємо, офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за рік отримав понад 154 тисячі звернень від українців. Кількість скарг зростає, зокрема через наслідки повномасштабної війни та збільшення випадків порушення прав громадян.

Особливу увагу омбудсман приділяє захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і жителів громад, які постраждали від російської агресії. Представниця Уповноваженого з соціальних та економічних прав Олена Колобродова пояснила, що звернення громадян допомагають виявляти не лише окремі порушення, а й системні проблеми та прогалини в законодавстві.

Загалом парламентський контроль у сфері захисту прав людини охоплює 10 основних напрямків. Звернутися до омбудсмана можуть усі українці, які вважають, що їхні права порушили.